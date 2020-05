Marc Guggenheim travaille sur le film Jackpot depuis 2 ans

Quand la nouvelle de la semaine dernière a Marc Guggenheim travaillait sur un film Jackpot pour Sony Pictures, tout le monde était un peu confus. Nous savions tous que Sony allait de l’avant avec beaucoup de films adjacents Spider-Man après Venin fait plus de 800 millions de dollars au box-office mondial, mais celui-ci semblait juste un peu bizarre. Il y avait tellement d’autres personnages de Spider-Man plus connus que Sony pourrait faire des films sur lesquels il y a eu peu ou pas de mouvement ces dernières années. Alors pourquoi ce film? Pourquoi est-ce celui qui a soudainement un écrivain attaché? Eh bien, il s’avère que ce n’est pas si soudain. Guggenheim a récemment parlé à ComicBook.com et a révélé qu’il ne travaillait pas soudainement sur un film Jackpot; il travaille sur un film Jackpot et le fait depuis un certain temps maintenant.

« C’est un peu trompeur », a déclaré Guggenheim. « Je travaille sur Cagnotte depuis deux ans maintenant. «

Si vous êtes assis là à vous gratter la tête et à vous demander si vous avez manqué quelque chose, ne vous inquiétez pas. Il y a un peu plus de deux ans, en août 2018, Sony s’apprêtait à sortir Venin, et personne n’était sûr de la qualité de ses performances. Sony était cependant confiant; ils ont annoncé une énorme liste de films et nommé leur univers; L’univers des personnages Marvel de Sony. Tout le monde était un peu confus par cette annonce massive de plusieurs grandes productions quand Venin n’était pas encore sorti, mais cela s’est avéré être le bon choix compte tenu du box-office Venin a fini par obtenir à long terme. Il y avait une longue liste de personnages qui allaient voir une adaptation, y compris la confirmation que Black Cat et Silver Sable obtiendraient leurs propres films individuels au lieu du film d’équipe qui avait initialement prévu, Kraven the Hunter, Silk, Nightwatch et Jackpot .

Cela fait deux ans, et nous n’avons en fait pas vu beaucoup de mouvement sur ces différents projets. La dernière fois que nous avons entendu qu’il y avait un réalisateur possible pour Kraven the Hunter, Morbius, et Venom: qu’il y ait du carnage les deux ont été retardés en raison de COVID-19 mais ont des dates de sortie, mais c’est à peu près tout. Il y a le S.J. Clarkson projet qui vient d’être annoncé, mais qui ne semble pas lié à tout ce qui a été annoncé en août 2018.

