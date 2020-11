Marc Gasol signe avec LA Lakers, Serge Ibaka, Gordon Hayward, Fred VanVleet, des accords confirmés, des rumeurs, des mises à jour

LeBron James a de nouveau revendiqué sa place au sommet de la NBA après avoir remporté son quatrième titre en carrière la saison dernière, et un cinquième pourrait bientôt être en route.

Après avoir remporté le titre avec ce que beaucoup pensaient être une liste pleine de fissures importantes, James devrait avoir peut-être le casting de soutien le plus talentueux de sa carrière de 18 ans.

Le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, a réussi à ajouter Marc Gasol, grand homme des étoiles à trois reprises, au centre des acquisitions d’agences libres de l’équipe, tout en signant Montrezl Harrell, anciennement des LA Clippers.

Cependant, James et les Lakers ne sont pas les seules équipes à subir un lifting au cours de la période d’agence libre de cette année.

LeBron James est une bonne chance d’ajouter un cinquième titre NBA la saison prochaine après une bonne période d’agence libre (Getty)

Voici les gagnants et les perdants de cette année de la frénésie des agences libres de la NBA.

GAGNANTS

les Lakers de Los Angeles

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les Lakers ont eu des trous importants la saison dernière même s’ils ont pu sortir de la bulle avec un 17e championnat NBA.

Alors qu’ils possédaient sans doute le duo le plus talentueux de la ligue, James et Anthony Davis, le pouvoir de la star a souvent dissimulé des fissures inquiétantes.

Cependant, d’un seul coup, Pelinka a réussi à répondre à presque toutes les préoccupations que Laker Nation aurait eues avant la saison 2020-2021.

Le premier mouvement est en fait intervenu avant la période de l’agence libre, où Pelinka a pu transformer le contrat de Danny Green en meneur dynamique. Dennis Schroder.

Schroder et sixième homme en titre de l’année Montrezl Harrell sont susceptibles de faire des ravages sur le banc ensemble, donnant aux Lakers un coup de poing qui leur manquait dans les réserves la saison dernière.

Gasol apporte aux Lakers un jeu polyvalent polyvalent ainsi qu’une riche expérience en séries éliminatoires (AAP)

Se placer au point de départ de Green sera Wesley Matthews, qui a tiré 36 pour cent de longue distance l’année dernière et formera un tandem de garde défensif diabolique avec le re-signé Kentavious Caldwell-Pope.

Cela nous amène à Marc Gasol. L’Espagnol a peut-être maintenant 35 ans, mais on ne sait pas pourquoi il était courtisé par un certain nombre de prétendants, dont les Mavericks et les Warriors.

Gasol sera immédiatement en mesure de se placer dans la position centrale de départ des Lakers, qui était une porte tournante de l’incompétence la saison dernière, empêchant Davis d’avoir à garder des monstres « cinq » tels que Nikola Jokic et Joel Embiid.

Bien que Gasol ne soit plus le même joueur qui a été nommé joueur défensif de l’année en 2013, il apporte avec lui une immense quantité de QI de basket-ball et il reste l’un des meilleurs grands hommes de passe de la NBA.

Portland Trail Blazers

Les Blazers étaient l’un des chouchous de la bulle à Orlando, puisqu’ils ont réussi à décrocher la dernière place en séries éliminatoires dans l’Ouest sur le dos d’un Damian Lillard brûlant.

L’éclat de Lillard a amené Portland à l’après-saison, mais la liste très imparfaite dont la défense était un tamis signifiait qu’ils étaient du fourrage de premier tour.

Le tandem de garde de Lillard et CJ McCollum a toujours été en mesure de marquer par grappes, et un Jusuf Nurkic en bonne santé fait un trio offensif redoutable.

Cependant, les Blazers ont eu beaucoup de mal à l’aile, en particulier après une blessure à Rodney Hood, laissant Carmelo Anthony et Gary Trent Jr pour défendre LeBron James au premier tour.

Robert Covington est une mise à niveau immédiate pour Portland sur l’aile (Getty)

Portland a résolu ses problèmes d’aile de manière approfondie, en échangeant pour Robert Covington, qui débutera dès le premier jour et gardera immédiatement les meilleurs joueurs de l’opposition.

Les Blazers ont également ajouté swingman Derrick Jones Jr, qui n’a pas pu percer la rotation du Miami Heat lors de la finale de la NBA en raison de sa richesse en ailes.

Soudain, Portland a Jones Jr et Covington pour accompagner un Hood, Trent et Anthony en bonne santé et re-signé, une tonne d’options d’ailes à lancer sur les stars de la ligue.

Enes Kanter revient également à Portland après un bref passage au cours de la saison 2018-19 où il a admirablement rempli pour Nurkic, et fournira une attaque instantanée sur le banc pour Terry Stotts.

Portland a complété son activité d’agence libre en recrutant un jeune talentueux Harry Giles, qui a passé les deux premières saisons de sa carrière avec les Sacramento Kings.

Atlanta Hawks

Ne vous y trompez pas, les Hawks d’Atlanta visent une place en séries éliminatoires dans ce qui s’annonce comme une conférence de l’Est bien améliorée la saison prochaine.

Les Hawks étaient votre équipe de passe de la ligue mignonne classique la saison dernière, avec le numéro de lance-flammes de Trae Young et sa première apparition All-Star donnant espoir aux fans.

Cependant, bien qu’ils aient l’air bien, les Hawks n’ont finalement pas reniflé une place en séries éliminatoires, bien qu’ils abritent l’un des jeunes noyaux les plus talentueux de la NBA.

Atlanta a maintenant plus qu’assez de sauvegarde pour Young, garantissant que l’attaque ne cratère plus à chaque fois qu’il s’assied, ajoutant un meneur de jeu vétéran Rajon Rondo et ancien choix n ° 5 Kris Dunn.

Rajon Rondo sera la main ferme derrière le garde All-Star Trae Young à Atlanta (Getty)

Les Hawks ont également apparemment cessé de s’engager envers John Collins à long terme, en ajoutant Danilo Gallinari sur un contrat de 61,5 millions de dollars sur trois ans, alors qu’ils repoussaient un certain nombre de prétendants à sa signature.

Gallinari devrait vraisemblablement commencer dès le premier jour, permettant à l’entraîneur d’Atlanta Lloyd Pierce de garder l’un des DeAndre Hunter et Cam Reddish sur le banc.

La notation du banc est également susceptible de provoquer une secousse, les Hawks signant le talentueux garde des Kings Bogdan Bogdanovic à une feuille d’offre lucrative de 72 millions de dollars sur quatre ans après avoir initialement semblé se diriger vers Milwaukee.

En plus de ses acquisitions d’agences libres, les Hawks ont choisi Big Man Onyeka Okongwu sixième du repêchage de cette année, un joueur qui a fait de bonnes comparaisons avec la star de Heat Bam Adebayo.

PERDANTS

Pistons de Detroit

Lorsque toute la NBA se gratte la tête à presque chaque mouvement que vous faites, ce n’est généralement pas un bon signe.

L’espace de plafond n’est pas toujours une bonne chose à avoir lorsque vous êtes une mauvaise chose, et les Pistons ont montré pourquoi lorsqu’ils ont fait une série de signatures bizarres lors de l’ouverture d’une agence libre.

Peu de temps après que les équipes ont été autorisées à signer des joueurs, les Pistons ont ajouté Mason Plumlee sur une transaction de 25 millions de dollars sur trois ans, Jahlil Okafor sur une transaction de 3,85 millions de dollars sur deux ans, et Josh Jackson sur un contrat de deux ans.

Plumlee est un centre de secours âgé de 30 ans et il est difficile de voir d’autres équipes qui se seraient pliées en quatre pour lui offrir un contrat de trois ans.

Detroit attendra de grandes choses de Jerami Grant après lui avoir remis un contrat monstre de 60 millions de dollars (Getty)

Ce qui était plus déroutant que les signatures réelles des trois joueurs, c’est que les Pistons ont perdu leur propre agent libre, un jeune grand homme talentueux. Christian Wood, qui a signé avec les Houston Rockets.

Si ce n’était pas assez bizarre, les Pistons ont dépensé 60 millions de dollars contre l’ancien swingman des Denver Nuggets Jerami Grant, qui aspire à un rôle plus important, bien qu’il n’ait jamais accumulé en moyenne plus de 14 points par match au cours de ses six années de carrière.

Le point positif est que le dépliant sur Jackson, un ancien quatrième choix au classement général, est certainement le genre de signature à faible risque et potentiellement très rémunératrice qu’une équipe en reconstruction devrait prendre.

Détroit a également réussi à piéger l’ancien meneur de Toronto Delon Wright dans un échange à trois équipes impliquant Dallas et Oklahoma City.

Charlotte Hornets

Michael Jordan est peut-être le joueur de GOAT, mais il en est loin en tant que dirigeant et il l’a prouvé une fois de plus cet été.

Les Hornets ont bien fait de choisir Bal LaMelo, qui, selon beaucoup de gens, deviendra le meilleur joueur du repêchage de cette année.

Cependant, c’est la signature d’un jeune de 30 ans Gordon Hayward cela a laissé les fans extrêmement confus.

Hayward a stupéfié les fans lorsqu’il a refusé une option de joueur pour la saison 2020-21 avec les Boston Celtics qui lui aurait rapporté 34 millions de dollars.

L’accord de 120 millions de dollars de Gordon Hayward a stupéfié les fans de la NBA à travers le monde. (AP)

On a supposé qu’il pourrait potentiellement renouer avec les Celtics sur un nombre annuel plus petit pendant plusieurs années, ou chercher un accord plus court de type paiement ballon ailleurs.

D’une manière ou d’une autre, l’attaquant souvent blessé s’est retrouvé un contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans avec les Jordan’s Hornets, alors qu’il n’avait disputé que 52 matchs la saison dernière.

Hayward n’est pas un mauvais joueur. Il aidera Charlotte à gagner des matchs. Il a récolté en moyenne 17,5 points, 6,7 rebonds et 4,1 passes décisives par match la saison dernière tout en tirant 38 pour cent de longue distance.

Cependant, engager de l’argent qui devrait être réservé aux 10 meilleurs joueurs de calibre sur un gars qui projette d’être un joueur d’élite pour le reste de sa carrière n’a tout simplement pas de sens.

Raptors de Toronto

C’est certes un appel un peu dur car Toronto a réussi à signer à nouveau son plus grand agent libre en Fred VanVleet.

Cependant, les Raptors vont sans aucun doute ressentir la perte des deux Serge Ibaka et Marc Gasol la saison prochaine après le départ des deux agents libres.

Ibaka, qui se réunira avec l’ancien Raptor Kawhi Leonard aux Clippers, était l’un des joueurs les plus constants de Toronto lors des séries éliminatoires de la saison dernière, d’autant plus que Pascal Siakam avait apparemment oublié comment jouer au basket par moments.

Après être entré dans la ligue en tant que bloqueur de tir athlétique et pas grand chose d’autre, Ibaka s’est transformé en grand banc idéal, capable de renverser trois fois de manière cohérente tout en offrant une défense suffisante à l’autre bout. Ce n’est un secret pour personne pourquoi un certain nombre de prétendants se battaient pour ses services.

Fred VanVleet a signé le plus gros contrat avec un joueur non repêché de l’histoire de la NBA. (AP)

Gasol a glissé un peu l’an dernier et peut-être lui offrir une sécurité à long terme dont il rêvait peut-être était la bonne décision, mais cela nuira à Toronto la saison prochaine à moins qu’un autre de ses jeunes joueurs ne fasse un saut.

Les Raptors n’auraient pas pu se permettre de perdre VanVleet et ses 17,6 points par match, et le conserver sur un contrat de quatre ans de 85 millions de dollars est une grande victoire pour Masai Ujiri.

Toronto récupérera une partie de ce qu’elle a perdu à Ibaka et à Gasol par son acquisition du grand homme australien Aron Baynes, qui a signé un accord de 14,3 millions de dollars sur deux ans.

Chris Boucher, un autre jeune torontois prometteur, a signé à nouveau un contrat de 13,5 millions de dollars sur deux ans et devrait jouer un rôle plus important la saison prochaine, tandis que DeAndre Bembry renforcera encore une rotation d’aile déjà talentueuse.

Toronto demeure également fermement dans le tirage au sort Giannis Antetokounmpo. Bien que cela puisse prendre un peu de recul la saison prochaine, l’avenir reste prometteur dans le Nord.