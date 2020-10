Maradona ou Pele? Fritz Walter est le footballeur le plus impressionnant de l’histoire

Une semaine après le 80e anniversaire de Pelé, la 60e journée spéciale de Diego Maradona alimente le débat sur qui est le meilleur footballeur de tous les temps. Martin Volkmar donne les raisons pour lesquelles les fans d’aujourd’hui évaluent un autre joueur beaucoup plus haut et explique quel footballeur plus âgé l’a le plus impressionné. La chronique du football.

Il y a une semaine, Pelé a fêté son 80e anniversaire, qui selon de nombreux experts tels que Franz Beckenbauer est le meilleur footballeur de tous les temps. Après cela, ils avaient SPOX-Utilisé la parole et donné à Pelé seulement 15% des voix.

Le triple champion du monde brésilien, qui a marqué plus de 1000 buts dans sa carrière, était juste derrière Cristiano Ronaldo (17%) et loin derrière le grand favori des utilisateurs Lionel Messi (39%). Johan Cruyff (1%), Franz Beckenbauer (5%) et Diego Armando Maradona (6%), qui fêtera ses 60 ans vendredi, n’avaient aucune chance.

Pour la majorité des experts en la matière, cependant, Maradona est à peu près à égalité avec Messi et Pelé lorsqu’il s’agit de savoir qui est le plus grand des plus grands.

Mais cela fait presque quatre décennies que « el Pibe de Oro », le golden boy, a ravi les fans de football. Un chœur de langue italienne populaire à l’époque à Naples, où l’ancienne superstar est vénérée comme un dieu du football à ce jour, était: « Maman! Maman! J’ai vu Maradona et je suis tombé amoureux. »

Amoureux de Maradona

J’ai aussi vu Maradona à l’époque et j’étais ravie. Quel joueur: Techniquement un régal pour les yeux, physiquement dans ses meilleurs temps avec un poumon de cheval, un œil pour la passe fatale et le gel devant le but. Avant son arrivée, Maradona a mené Napoli, un peu plus qu’un club provincial du sud de l’Italie, presque à lui seul à deux championnats et à une victoire en Coupe UEFA. Il a donné à toute une région un sentiment d’estime de soi et a également été le recteur spiritus du triomphe de l’Argentine en Coupe du monde en 1986. En finale à Mexico, Andreas Brehme a maîtrisé la superstar pendant 83 minutes, puis Maradona a décidé le duel acéré contre l’Allemagne avec une passe de rêve. à Jorge Valdano, qui a marqué le vainqueur 3-2.

C’est pourquoi je note Maradona plus haut que Messi, car il a réalisé des choses incroyables au FC Barcelone et est l’un des meilleurs dans les meilleurs et les prix individuels. Mais l’équipe nationale argentine n’a jamais pu mener « la Pulga » à un grand succès, et l’Albiceleste a souvent échoué lamentablement avec lui. Et les critiques de Messi disent même que ces équipes du Barca auraient dû célébrer bien plus que « seulement » trois triomphes en Ligue des champions.

Dans le même temps, je suis loin de nier le jugement de personnes ayant une opinion différente – mis à part le fait que de telles comparaisons de différentes générations de football sont de toute façon plus un bon discours de magasin. Cependant, avec mon enthousiasme continu pour Maradona, la majorité des SPOXLes utilisateurs n’ont pas vraiment leur mot à dire. Seulement environ 20% des utilisateurs l’ont probablement vu activement sur le terrain.

Diego Maradona fête ses 60 ans: ses meilleures paroles 1/23 Diego Maradona fête ses 60 ans aujourd’hui, vendredi 30 octobre. A cette occasion, nous revenons sur les paroles les meilleures et les plus discutables de la légende du football argentin. 2/23 « Je ne suis pas un magicien. Je suis Diego, qui est né à Fiorito. Les magiciens sont ceux qui vivent là-bas à Fiorito. Parce qu’ils font de la magie avec seulement 1000 pesos par mois. » (À propos du bidonville de Buenos Aires où il est né) 3/23 « C’était la main de Dieu. » (Immédiatement après son but marqué à la main lors de la victoire 2-1 de l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde 1986 contre l’Angleterre) 23/04 « Je m’excuse sincèrement des Anglais mille fois. Mais je le referais encore et encore. » (20 ans après son objectif légendaire) 5/23 « En 1990, la mafia nous a volé le titre. Parce que nous avons éliminé l’Italie en demi-finale, l’Allemagne a dû devenir championne du monde. Ils ont obtenu un penalty qui n’en était pas un. » (À propos de la finale de la Coupe du monde 1990) © imago images / Sportimage 23/06 « Ils ont des pieds carrés. Ce sont des robocops. » (À propos des internationaux d’Écosse et de Norvège) 7/23 « Vous m’avez coupé les jambes. » (Après son expulsion de la Coupe du monde en 1994 à la suite d’un test de dopage positif) © imago images / Pacific Press 8/23 « Maintenant, il peut faire les mauvaises choses avec Joao Havelange. » (Après que Sepp Blatter a été élu président de la FIFA en 1998, qui a remplacé Havelange) © imago images / photogamma 23/09 « J’étais, je suis et serai toujours un toxicomane. » (En 2005 à propos de ses problèmes de drogue) © imago images / imaginechina 23/10 « Vous pouvez me faire une pipe – les femmes peuvent me pardonner. » (En tant qu’entraîneur national pour les journalistes argentins après s’être qualifié avec succès pour la Coupe du monde 2010) 11/23 « Je ne savais pas que c’était un joueur. » (Après avoir chassé Thomas Müller du podium de la conférence de presse de la Coupe du monde 2010) 12/23 « Le 0: 4 n’était pas une gifle, mais comme un crochet droit de Muhammad Ali. » (Maradona sur le swat 4-0 en quart de finale de la Coupe du monde 2010 contre l’Allemagne) © imago images / VIimages 13/23 « Il y a quelqu’un qui dit qu’il est Napoléon et personne ne le croit. Un autre dit qu’il est Gardel et personne ne le croit. Je dis que je suis Maradona et ils ne me croient pas. » (À propos de son séjour dans une clinique psychiatrique) © imago images / insidefoto 14/23 « Messi marque et célèbre. Ronaldo marque et pose comme s’il était dans une publicité de shampoing. » © imago images / IGAR-TASS 15/23 « Mes vrais enfants sont Dalma et Giannina. Mes autres enfants sont le produit de mon argent et de mes erreurs. » (Maradona à propos de ses huit enfants) 16/23 « Ma mère dit que je suis la meilleure. Et j’ai été élevée pour croire tout ce que ma mère me dit. » (Lorsqu’on lui a demandé qui était le meilleur footballeur de tous les temps) © imago images / soccer hebdomadaire 17/23 « Il y a des centaines de Beckham partout dans le monde. » (Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que David Beckham était un footballeur spécial) © imago images / Look russe 18/23 « Ils ne nous ont servi que du vin blanc. Et nous avons bu tout le vin blanc. » (Maradona explique son apparition bizarre à la Coupe du monde 2018 alors qu’il était complètement hors de lui) 19/23 « Ils viennent tous les deux du musée pour parler et dire des choses stupides parce qu’ils sont deux idiots. » (Maradona sur Beckenbauer et Pele, qui ont défendu la punition de Luis Suarez après sa morsure à la Coupe du monde 2014) 20/23 « Quand tu étais encore dans les couilles de ton père, j’étais à la télé. » (Maradona au professionnel d’Estudiantes Gaston Fernandez lors du derby de Buenos Aires entre Gimnasia et Estudiantes) © imago images / sportfoto rudel 21/23 « Ce garçon voit moins qu’Andrea Bocelli. » (Maradona compare l’arbitre Fernando Espinoza avec le ténor vedette aveugle Bocelli après un match en tant qu’entraîneur de Gimnasia y Esgrima La Plata) © imago images / ITAR-TASS 22/23 «Au lieu de la pilule du soir, Pelé a pris la pilule du matin. Cela l’a troublé et il ne savait pas de quoi il parlait. (Maradona sur la déclaration de Pelé selon laquelle Neymar est meilleur que Messi) 23/23 « Je suis Napolitain depuis mon premier jour à Naples. Personne ne m’a autant aimé. » (Maradona lors de son passage au SSC Napoli)

Inconvénient de la naissance tardive

Près de la moitié de nos utilisateurs ont entre 25 et 34 ans, c’est-à-dire nés entre 1986 et 1995, et n’ont donc été en contact étroit avec le football qu’au milieu des années 1990 au plus tôt. À ce moment-là, la descente de Maradona vers la nouille scandale sphérique remplie de coca avait déjà commencé. En revanche, Zinedine Zidane a fait de la magie sur le terrain, de sorte que le meilleur footballeur du millénaire, sans surprise, a été élu quatrième avec 9%. Il est logique que les fans et les experts considèrent les joueurs comme les plus grands de l’histoire, qu’ils ont vu le football de leurs propres yeux.

J’ai eu cette expérience jusqu’à présent en tant que membre du jury du Temple de la renommée du football allemand, où, par analogie à l’âge moyen du jury, les stars allemandes des années 1980 ont clairement les meilleures cartes. Même le onze du championnat du monde de 1954 est quelque peu sous-représenté, à partir du onze de Wembley de 1966, il n’y a pratiquement pas de joueurs et de héros présumés et réels de l’époque d’avant la Seconde Guerre mondiale tels que Schalke Ernst Kuzzorra et Fritz Szepan ou Gottfried Fuchs n’ont jusqu’à présent eu aucune chance.

Ainsi Pelé peut probablement se sentir flatté que même à l’âge de 80 ans, on se souvienne encore de lui comme de la légende qu’il était réellement. Maradona, quant à elle, a 20 ans de moins, mais la peinture est éteinte depuis longtemps. Ce qui est principalement dû à son mode de vie. Après sa carrière professionnelle, interrompue par des retours pour la plupart infructueux en tant qu’entraîneur, il a continué à tomber et à s’aligner escapade après escapade. Il a tiré de sa maison sur les paparazzi qui se cachaient devant la porte, a fait plusieurs retraits et était presque mourant – c’était une tragédie.

Un autographe de Fritz Walter

J’ai vu Maradona vivre de près une seule fois, lors de la Coupe du monde 2006 lors d’un match à Hanovre dans la tribune de presse: bourdonnante, gonflée et prête pour la prochaine frénésie de fête. À peu près à la même époque, j’ai eu une discussion avec un collègue estimé qui, en référence à ses scandales, était fermement convaincu que Maradona ne devrait jamais être nommé meilleur footballeur de tous les temps parce qu’il n’a aucune fonction de modèle. Un point de vue assez répandu, que je ne partage pas.

Je pense que vous ne devriez juger un footballeur que par ses actions en tant que footballeur. Par où commencez-vous et où vous arrêtez-vous? Des points négatifs pour Cristiano Ronaldo pour l’évasion fiscale, pour Beckenbauer pour le conte de fées d’été, pour Cruyff pour une consommation excessive de cigarettes ou pour Pele pour la publicité du Viagra? Difficile.

Un coup d’oeil à la feuille de calendrier montre, cependant, que les deux sont possibles: des footballeurs exceptionnels qui étaient également des personnes d’une intégrité absolue à côté du terrain. Il y a 20 ans, j’ai rencontré Fritz Walter lors d’une conférence de presse à l’occasion de son 80e anniversaire. Je me suis rendu au rendez-vous à Kaiserslautern plutôt à contrecœur, mais la manière terre-à-terre et sympathique de Walter et, surtout, ses histoires vivantes et passionnantes sur l’époque de la guerre, la reprise sportive après et surtout le miracle de Berne m’ont laissé une impression si durable que J’ai eu le seul autographe de ma vie professionnelle de journaliste.

Donc, si je devais choisir la personnalité de joueur de football la plus impressionnante, je choisirais Fritz Walter. Joyeux 100e anniversaire!