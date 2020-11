Maradona a habilement déguisé l’objectif de la «  Main de Dieu  », dit Shilton – Football

L’ancien gardien de but anglais Peter Shilton a déclaré que Diego Maradona avait tenté de déguiser le handball qui avait obtenu le tristement célèbre but de Hand of God qui a aidé l’Argentine à éliminer l’Angleterre de la Coupe du monde 1986, mais ne s’attendait pas à ce que ses efforts tiennent.

Maradona est décédé mercredi à l’âge de 60 ans après avoir subi une crise cardiaque à son domicile de la banlieue de Buenos Aires, moins d’un mois après son 60e anniversaire.

Le but de l’attaquant lors de la victoire 2-1 contre l’Angleterre, quand il a frappé le ballon sur Shilton, a depuis lors battu les supporters anglais et le gardien de but n’a jamais pardonné à Maradona même s’il l’a reconnu comme l’un des plus grands du match.

«C’est déjà arrivé et cela se reproduira probablement. Si un attaquant sait qu’il n’obtiendra pas le ballon, il prend une chance … Il ne perd rien », a déclaré Shilton à Sky Sports.

«Mais c’était assez intelligent parce qu’il a fait un mouvement de tête en même temps. Il a un cerveau de football très rapide et il savait ce qu’il faisait … Je ne pense pas qu’il s’attendait à s’en sortir, mais il l’a fait.

«C’est le pire sentiment qui soit. En équipe, nous nous sommes dit: «Nous ne pouvons pas croire cela». Quarts de finale de la Coupe du monde … tout le monde dans le stade l’a vu et ils (les officiels) étaient les seuls à ne pas l’avoir fait. C’était un mauvais arbitrage.

Maradona a frappé à nouveau quatre minutes plus tard avec sans doute le plus grand but jamais marqué lors d’une Coupe du monde après s’être frayé un chemin devant la moitié de l’équipe d’Angleterre, mais Shilton a déclaré que le premier but de l’Argentin était celui qui comptait.

«C’était vraiment un signal, car c’était le premier but dans un match serré. Quand il a triché, beaucoup de joueurs ainsi que moi se sont plaints … Je poursuivais l’arbitre. Mais ça a résisté », a ajouté Shilton.

«Plus tard, je pense que c’était encore une faute pour nous avant que le ballon ne se casse à Maradona, l’arbitre ne l’a pas donné et le reste appartient à l’histoire.