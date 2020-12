Manuel Neuer « ne pense pas à arrêter »

Même à l’âge avancé de 34 ans, le capitaine de la DFB, Manuel Neuer, ne pense pas à une fin prématurée de sa carrière. Bien que son objectif ne soit pas de « battre le record d’âge », a déclaré Neuer au portail d’information t-online.de, mais: « Tant que mon corps va bien et qu’on a besoin de moi, je ne pense pas à arrêter. »

C’est actuellement le cas, a déclaré le capitaine du Bayern Munich. Son contrat avec les champions allemands du record court jusqu’en 2023. Selon l’entraîneur du Bayern Hansi Flick, Neuer joue actuellement « sous la forme de sa vie ».

Les raisons en sont également hors du terrain. « Le sommeil, l’hygiène personnelle, la nutrition et les bonnes boissons jouent tous un rôle. De plus, il y a l’aspect du temps de régénération important », a expliqué Neuer. Des sports compensatoires tels que les étirements, le yoga, le Pilates, la randonnée ou le cyclisme l’aideraient – aussi « à se vider complètement la tête ».

À l’ère des jeux fantômes, Neuer souhaite ardemment que le public revienne, mais a souligné: « Nous avons actuellement des problèmes très différents de ceux des stades vides. Nous voulons tous retrouver notre vie normale en premier. Et quand je pense aux changements, j’y pense tout de suite. pas le football d’abord. «

Le gardien de but de classe mondiale se sent particulièrement avec les enfants qui ne peuvent pas faire de l’exercice régulièrement à cause de la pandémie. «Je suis désolé pour toi,» dit-il. Neuer lui-même aurait été « très triste » à l’adolescence sans football et sans contact avec ses amis.