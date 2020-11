Mans paie 34 Lakhs pour le numéro VIP de ses 40 Lakh Toyota Fortuner!

Un propriétaire de Toyota Fortuner au Gujarat a obtenu «007» comme numéro VIP et cela lui a coûté Rs 34 Lakhs pour cela! Quel montant exorbitant!

Pour obtenir un numéro VIP, vous devez enchérir le montant le plus élevé. Les gens ont payé d’énormes sommes exorbitantes pour cela, certains aussi plus d’un crore. Cependant, payer des sommes aussi énormes est généralement considéré pour les voitures qui coûtent au moins autour d’un crore ou plus. Ici, le scénario est différent où vous payez des montants presque similaires pour la voiture et sa plaque d’immatriculation VIP.

Ashik Patel, un homme d’affaires d’Ahmedabad, dans le Gujarat, a récemment acheté une nouvelle Toyota Fortuner. Cela lui a coûté environ Rs 40 Lakhs sur route alors qu’il sortait la variante 4WD haut de gamme. Cependant, il voulait son numéro de jeune fille «007» pour son nouvel achat. Comme il s’agit d’un numéro très populaire, l’appel d’offres était censé avoir lieu pour ce numéro.

Lisez aussi: Rupture: certains concessionnaires Toyota acceptent les réservations pour Fortuner Facelift!

L’enchère en ligne a commencé à Rs 25 000 mais tout au long de la journée, elle a augmenté jusqu’à Rs 25 Lakhs! Plus tard, le propriétaire de Fortuner a fait une offre de Rs 34 Lakhs seulement 7 minutes avant la date limite. Alors, il a acheté le numéro «007» pour un incroyable 34 Lakh! Il obtiendra bientôt le numéro une fois le paiement effectué au RTO d’Ahmedabad.

Si vous voyez, il n’y a que 5 Lakh de différence entre le prix de la voiture et le numéro VIP. Le propriétaire estime que ce numéro est chanceux pour lui et a créé toute la richesse. Il y a beaucoup de gens qui ont investi des sommes aussi énormes pour le numéro VIP. Au milieu du verrouillage, l’offre la plus élevée pour le numéro «001» n’était que de 5,65 Rs Lakhs. Dans le passé, ce montant a été acheté pour un crore ou deux.

Toyota Fortuner est toujours un choix populaire parmi les Indiens en raison de son moteur hautement fiable, de sa longue durée de vie et de sa capacité prête à l’emploi. Les émissions BS6 ont vu la plus petite unité turbo-diesel de 2,4 litres être abandonnée. Il continue maintenant avec son moteur à essence de 2,7 litres et ses moteurs diesel de 2,8 litres. Alors qu’un convertisseur de couple à 6 vitesses est fourni de série sur les deux voitures, le moteur à essence est proposé avec un 5-MT et un diesel avec un 6-MT.