Manque de foyers de soins «  sécurisés par Covid  », ce qui entraîne un arriéré de patients en attente de sortie de l’hôpital

À ce jour, seuls 71 foyers de soins « sécurisés par Covid » en Angleterre ont été approuvés par les inspecteurs, ce qui a entraîné un arriéré de patients âgés atteints de coronavirus dans les hôpitaux du NHS en attente de leur congé.Le gouvernement a déclaré le mois dernier aux autorités locales d’identifier au moins un « cadre désigné. »- généralement une maison de soins – vers laquelle les hôpitaux pourraient renvoyer les patients positifs à Covid lorsqu’ils n’ont plus besoin de rester pour traitement. Le cadre, qui doit d’abord être inspecté par la Commission de la qualité des soins (CQC) et répondre aux dernières normes de contrôle de la prévention des infections, accepterait également les patients sortis n’ayant pas reçu de test Covid négatif. la moitié des 151 conseils de niveau supérieur ont respecté la date limite du 31 octobre, beaucoup citant des taux de mortalité élevés et des coûts d’assurance énormes – une source du NHS a déclaré qu’il en coûterait 90000 £ pour assurer une unité de 5 lits dans une maison sécurisée par Covid – comme raisons pour Le Sud-Ouest n’a pas encore approuvé une seule maison sécurisée par Covid, selon les derniers chiffres du CQC. Trois seulement ont été approuvés dans les West Midlands, cinq à Londres et six dans l’est de l’Angleterre et le nord-est. Le Yorkshire et le Humber ont les paramètres les plus approuvés avec 18 « blocages de lit » Un membre du conseil d’administration d’une fiducie du NHS dans le Nord-Est a déclaré: « Le nombre de patients en attente de congé dans un établissement désigné est maintenant à deux chiffres et cela crée «blocages de lit» dans le système. Ce n’est pas un problème local. »Le CQC tient sa promesse de réaliser 500 évaluations des foyers de soins – environ 3 pour cent du total en Angleterre – d’ici la fin novembre, mais tous ne seront pas définis comme des paramètres, laissant les experts se demander si le Le système, qui fait partie du plan d’hiver de protection sociale des adultes du gouvernement, fonctionnera. Le régulateur ne peut inspecter une maison pour examen qu’une fois qu’elle a été notifiée par l’autorité locale. Certaines régions ont des solutions alternatives, telles que la réutilisation des hôpitaux communautaires en tant que «fonction de démantèlement», ont déclaré des responsables.Les maisons de soins en Angleterre doivent être protégées par Covid avant que les patients âgés atteints de coronavirus dans les hôpitaux du NHS puissent y être renvoyés (Photo: PA) Kate Terroni , L’inspecteur en chef des soins sociaux pour adultes au CQC, a déclaré: «En tant que régulateur, il est de notre rôle de veiller à ce que les emplacements proposés pour le programme désigné, qui est une initiative dirigée par le DHSC, soient sûrs pour les personnes dont le résultat du test covid-19 est confirmé. «À la fin du mois de novembre, nous aurons effectué 500 inspections de prévention et de contrôle des infections, y compris dans tous les endroits désignés approuvés, mesurées par rapport à« huit tiques »qui seront publiées sur notre site Web. Nous continuerons à travailler avec le DHSC, les autorités locales et les prestataires de soins pour nous assurer que tous les sites participant au programme soient en mesure de fournir les soins de haute qualité dont les personnes quittant l’hôpital auront besoin. »Prévention des infections Caroline Abrahams, directrice caritative chez Age UK a déclaré: «C’est une bonne idée en principe d’essayer de désigner certaines maisons de soins, ou parties de maisons de soins, comme des endroits où les patients qui sont positifs à Covid-19 peuvent être renvoyés en toute sécurité, mais faire ce travail dans la pratique semble être une question très difficile. . Tous les foyers de soins ne sont en aucun cas conçus de manière à faciliter la séparation d’une section, et nous savons qu’il existe également des problèmes d’assurance potentiels pour les fournisseurs. «Dans l’ensemble, il semble que le gouvernement doive peut-être élaborer un ‘plan B ‘- mais cela ne peut pas être celui qui met en danger les résidents des centres de soins, comme cela est arrivé au profond regret de tout le monde au début de la pandémie. En savoir plus Foyers de soins: Fury, en tant que guide du gouvernement sur les visites « sécurisées par Covid » en lock-out, empêchera les contacts humains Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Notre priorité est la prévention des infections dans les maisons de soins et veiller à ce que chacun bénéficie du droit soins, au bon endroit, au bon moment. Nous travaillons avec le CQC et le NHS pour nous assurer que toutes les personnes renvoyées dans une maison de soins disposent d’un résultat à jour du test Covid-19 et que toute personne dont le test est positif est renvoyée dans un milieu qui est assuré de pouvoir fournir des soins en toute sécurité. Notre ambition est que chaque autorité locale ait accès à au moins un logement désigné par le CQC le plus tôt possible avant l’hiver et nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur alors que nous mettons ces dispositions en place pour nous assurer de fournir les bons soins pour tous.

Lille Suprem Fit Super Plus Large - 22 protections Lille™ Suprem Fit - Super Plus LargeChange complet pour incontinence urinaire et fécale : très forte absorption. • Système d'attache très pratique qui sécurise le maintien de la couche. • Absorption renforcée par un double tampon dans la zone centrale et à l'arrière. • Barrières anti-fuites. • Voile offrant

Lille Suprem Fit Maxi XL - 6 paquets de 20 protections 6 paquets de Lille™ Suprem Fit - Maxi XLChange complet pour incontinence urinaire et fécale : absorption maximale. • Système d'attache très pratique qui sécurise le maintien de la couche. • Absorption renforcée par un double tampon dans la zone centrale et à l'arrière. • Barrières anti-fuites. • Voile offrant

Lille Suprem Fit Extra Plus Large - 8 paquets de 24 protections 8 paquets de Lille™ Suprem Fit - Extra Plus LargeChange complet pour incontinence urinaire et fécale : absorption forte. • Système d'attache très pratique qui sécurise le maintien de la couche. • Absorption renforcée par un double tampon dans la zone centrale et à l'arrière. • Barrières anti-fuites. • Voile

Lille Suprem Fit Extra Plus XL - 8 paquets de 20 protections 8 paquets de Lille™ Suprem Fit - Extra Plus XLChange complet pour incontinence urinaire et fécale : absorption forte. • Système d'attache très pratique qui sécurise le maintien de la couche. • Absorption renforcée par un double tampon dans la zone centrale et à l'arrière. • Barrières anti-fuites. • Voile

Lille Suprem Fit Maxi Medium - 8 paquets de 20 protections 8 paquets de Lille™ Suprem Fit - Maxi MediumChange complet pour incontinence urinaire et fécale : absorption maximale. • Système d'attache très pratique qui sécurise le maintien de la couche. • Absorption renforcée par un double tampon dans la zone centrale et à l'arrière. • Barrières anti-fuites. • Voile

Lille Suprem Fit Super Plus Medium - 22 protections Lille™ Suprem Fit - Super Plus MediumChange complet pour incontinence urinaire et fécale : très forte absorption. • Système d'attache très pratique qui sécurise le maintien de la couche. • Absorption renforcée par un double tampon dans la zone centrale et à l'arrière. • Barrières anti-fuites. • Voile offrant