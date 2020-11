Manly Sea Eagles réagit à l’accusation d’agression au restaurant Dylan Walker

Les Manly Sea Eagles sont aux côtés de Dylan Walker à la suite d’un incident hors du terrain devant un restaurant dimanche soir.

Une vidéo de surveillance publiée lundi a montré les instants avant que Walker, 26 ans, n’ait tenté de monter dans la voiture d’une femme et ait agressé deux hommes.

Walker a été arrêté, emmené au poste de police de Manly et inculpé pour l’agression présumée à Narraweena sur les plages du nord de Sydney après avoir quitté la pizzeria Little Italy. Dans la vidéo, Walker semble trébucher légèrement et marche dans une direction avant de faire demi-tour et de pointer. Il revient ensuite par où il est venu, les bras écartés. Walker fait les cent pas dans la rue, semblant crier après quelqu’un.

« La police a appris qu’un homme avait quitté le restaurant et avait tenté de pénétrer dans le véhicule d’une femme qu’il ne connaissait pas, garée devant le restaurant », a déclaré la police de NSW dans un communiqué.

« Lorsqu’il a été confronté, l’homme serait devenu agressif et aurait été impliqué dans une altercation physique, agressant deux hommes avant de s’enfuir. »

CCTV montre un joueur de la NRL devant la pizzeria de Sydney avant une agression présumée

Les Sea Eagles ont également publié une déclaration informant que l’unité d’intégrité de la LNR enquêtait sur l’incident.

« Manly Warringah Sea Eagles est au courant d’un incident présumé impliquant Dylan Walker à Narraweena tôt dimanche soir », indique le communiqué.

« Le club a signalé l’incident à l’Unité d’intégrité de la LNR et fournira une assistance continue dans son enquête. »

Joueur de la LNR Dylan Walker. (9Actualités)

Selon le Sydney Morning Herald les Sea Eagles restent à côté de Walker et n’ont pas l’intention de le retenir au sujet de l’incident qui « semblait, à première vue, être à l’extrémité inférieure en termes de gravité ».

Le club est impatient de connaître plus de détails avant de prendre d’autres mesures, bien qu’aucune sanction immédiate ne se produise. La LNR travaille également avec la police de NSW et le club pour enquêter sur l’incident et n’a pas démissionné Walker.

Au camp de l’état d’origine de NSW Blues, son coéquipier Jake Trbojevic aurait été visiblement bouleversé lorsqu’il a été informé de l’incident présumé.

« Je suis un peu choqué, c’est vraiment hors de mon caractère. J’espère que cela ne s’est pas produit », a déclaré Trbojevic.

«Je suis vraiment étonné et choqué d’en entendre parler.

« Il fait beaucoup. C’est un grand joueur. »

Walker a été accusé de deux chefs de voies de fait simples et a été libéré sous caution. Il comparaîtra au tribunal local de Manly le 18 novembre.

Walker entre dans la dernière année de son contrat avec Manly en 2021.