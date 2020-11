Manly Sea Eagles pleure la perte de Keith Titmus

Les Manly Sea Eagles pleurent la perte de la jeune star Keith Titmuss après sa mort subite aujourd’hui.

Le jeune homme de 20 ans faisait partie de l’équipe à plein temps de la LNR de Manly et a été transporté à l’hôpital dans une ambulance après être tombé malade à l’entraînement. Il est décédé tragiquement peu de temps après.

Il est entendu qu’il a ressenti une « crampe corporelle » en s’étirant après la séance d’entraînement matinale du club, selon le journaliste de Nine’s NRL, Danny Weidler.

Titmuss était passé par les équipes représentatives juniors de Manly en grandissant et avait marqué l’essai vainqueur du match pour le club lors de la grande finale de New York 2017. En 2019, il a été couronné joueur des joueurs de la Coupe Flegg Maillot Manly en 2019.

L’entraîneur des Sea Eagles, Des Hasler, a déclaré que Titmuss «manquerait beaucoup» à l’ensemble du groupe de jeu et au personnel du club.

« Nous sommes tous dévastés par cette nouvelle », a déclaré Hasler dans un communiqué du club.

« Keith était un personnage très populaire au sein du groupe de jeu. Il manquera beaucoup mais ne sera jamais oublié par les Sea Eagles. »

Le PDG de Sea Eagles, Stephen Humphreys, a ajouté que le club travaillait avec l’équipe de bien-être de la LNR pour offrir un soutien aux joueurs et au personnel.

Keith Titmuss pose avec ses coéquipiers Manly après avoir remporté la Holden Cup 2017 (Getty)

«Notre club adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Keith et leur fournira tout le soutien dont ils ont besoin pendant cette période difficile», a déclaré Humphreys.

« Nous travaillons avec l’équipe de bien-être de la LNR pour offrir un soutien et des conseils à notre groupe de jeu et à notre personnel. »

« C’est un jour tragique pour la ligue de rugby. »

Le PDG de la LNR, Andrew Abdo, a déclaré que le jeu avait perdu l’un de ses jeunes pistolets les plus « prometteurs ».

« Le match a perdu un jeune joueur prometteur avec le monde à ses pieds », a déclaré Abdo dans un communiqué de la LNR lundi soir.

« Keith était entré dans le Top 30 de Manly pour la saison 2021 après avoir gravi les échelons juniors du club.

« Nous veillerons à ce que la famille de Keith, le club et nos joueurs reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin du match.

« Nous sommes une seule famille et aujourd’hui nous avons perdu un membre de cette famille. Au nom de la Commission et du jeu, j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Keith. »