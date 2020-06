Manifeste renouvelé pour la saison 3

HISTOIRES CONNEXES

Le ciel continue d’être amical pour Manifeste.

TVLine a appris que NBC a renouvelé le drame familial teinté de surnaturel pour une troisième saison. La nouvelle survient exactement 10 semaines après la diffusion de la finale de la saison 2 le 6 avril.

Grâce à sa deuxième saison de 13 épisodes, Manifeste en moyenne un peu moins de 0,7 démo et près de 4 millions de téléspectateurs (en nombre Live + Same Day), en baisse d’environ 40% par rapport à la saison 1. Mais avec la lecture DVR Live + 7 intégrée, ManifesteLes chiffres atteignent une note de 1,5 et 7,7 millions de téléspectateurs, bénéficiant ainsi de l’une des plus grandes visionnages différés de tous les programmes NBC.

Parmi les 12 dramatiques de NBC diffusées cette saison télévisée, Manifeste classé sixième dans la démo (derrière C’est nous, le #OneChicago trifecta et New Amsterdam), alors que dans l’audience totale La liste noire a également glissé devant elle.

La saison 2 du drame NBC s’est terminée avec – ALERTE SPOIL! – une résurrection semi-miraculeuse pour un personnage majeur qui avait semblé respecter sa date de mort, suivie de la révélation que le vol 828 (ou au moins une partie de l’avion) ​​a été au fond de la mer pendant tout ce temps. Cette dernière découverte «relancerait l’examen mondial et la paranoïa du vol 828 et de ses passagers», amenant le monde à se demander qui / quoi sont les 828ers, et alimentant «une saison scientifique fondée sur la science et la mythologie enquête. » (Lisez notre post mortem complet et juteux ici.)

Les lecteurs de TVLine ont donné à la finale (et à la saison 2 dans son ensemble) une note moyenne de «A.»

