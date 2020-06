Manifestations au Royaume-Uni: la couverture de Black Lives Matter montre qu’il y a un manque de diversité dans les médias britanniques

ActualitéBusinessLa tendance perverse d’attaquer la victime est courante dans la presse britannique Dimanche 7 juin 2020, 16 h 13 Mis à jour dimanche 7 juin 2020, 16 h 14 Un de mes amis a accepté de prendre sa fille adolescente normalement calme et studieuse sur le Black Lives Matter à Birmingham la semaine dernière, en me disant: «Ce truc de George Floyd l’a vraiment incendiée. Soudain, nous avons un militant entre nos mains. »La jeune fille de 16 ans – Africaine des Caraïbes et marchant en compagnie de deux camarades de classe, une blanche et une asiatique – a fait une pancarte pour l’occasion. « La couleur de ma peau n’est pas une arme, les vies noires comptent, suis-je le prochain? » il a lu. « Nous avons besoin de justice pour tous les Noirs en Grande-Bretagne, et nous avons besoin de paix. » Le rôle de la presseInscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa lettre d’information i a traversé le bruitJ’ai passé ma première carrière à Birmingham, en travaillant sur les journaux locaux de la ville multiculturelle à la fin Années 80. Les relations raciales étaient tendues – des émeutes en 1981 et 1985 ont mis le feu au quartier Handsworth de la ville. Les journaux ont trouvé le sujet difficile. Il y avait une supposition dans la salle de rédaction que les lecteurs étaient des Brummies blancs, peu intéressés par la vie des minorités. On m’a dit de ne pas poursuivre une photo d’un enfant victime d’un accident quand on s’est rendu compte qu’il n’était pas blanc. Un journaliste a même gardé une perruque Rasta à son bureau pour le divertissement théâtral. Plus tard, travaillant au Sunday Times, j’ai été surpris par la réaction du journal à la couverture des troubles de masse devant le siège du British National Party dans le sud de Londres en 1993, peu après la L’étudiant noir Stephen Lawrence a été poignardé à mort par un gang raciste du même quartier. Au lieu de se concentrer sur le BNP, certains rédacteurs ont préféré enquêter sur Panther UK, un minuscule groupe de militants noirs qui a émergé lors de la manifestation, tout comme les manifestations de Black Lives Matter, qui se sont déplacées avec une hâte indécente de la tragédie d’un père assassiné par la police à une histoire sur l’ordre public; de pillage, de manque de distanciation sociale et de savoir si les policiers devraient vraiment « prendre le genou ». Les manifestants se rassemblent à Birmingham (Photo: OLI SCARFF / AFP via Getty Images) Les perspectives noires sont encore rares dans les médias Il est clair que de nombreux médias britanniques ont été surpris par la force de la réaction en Grande-Bretagne à une histoire originaire de Minneapolis. « Mais vous ne mettez pas l’Amérique et la Grande-Bretagne sur le même pied? Ce n’est pas pareil, non? » a demandé Emily Maitlis du commentateur noir britannique George the Poet (George Mpanga) sur Newsnight. Les médias sociaux apportent l’immédiateté et l’amplification de ces tragédies à un public britannique, ajoutant à l’américanisation de notre culture. Mais divorcer de l’expérience américaine du Royaume-Uni, c’est ignorer la discrimination dans notre société, des questions de justice pénale à l’impact de Covid-19. Il néglige également notre histoire – la Grande-Bretagne a amené des esclaves africains dans des plantations en Virginie et en Caroline. -Morts américains capturés sur vidéo et mis en ligne. «Chaque visage s’attardait avec moi comme s’il s’agissait d’un membre de la famille, ou peut-être que ce pourrait être moi – ensanglanté, battu, se fanant devant l’objectif.» De telles perspectives sont encore rares dans les médias grand public. Il y a des voix puissantes telles que Gary Younge, Clive Myrie de la BBC et Stephen Bush du New Statesman, et des étoiles montantes comme Nadine White de HuffPost UK. Mais il y a une rareté de visages non blancs dans les journaux supérieurs. Les journaux et la télévision «manquent de sensibilisation» «Ils ne sont pas au niveau de la prise de décision», explique Zubaida Haque, directrice par intérim du Runnymede Trust. Cela signifie que les médias ne sont pas conscients de ce que Haque décrit comme un «sentiment écrasant que les Noirs sont trop surveillés et sous-protégés». C’est ce qui pousse les adolescentes dans la rue à protester. Je suis heureux que le Birmingham Mail ait été positif dans sa couverture. Les journalistes blancs peuvent couvrir la race, comme l’a démontré Amelia Gentleman de The Guardian en révélant le scandale de l’expulsion de Windrush. Mais les tentatives pour rendre les médias plus représentatifs rencontrent souvent des résistances. Fatima Manji a été critiquée pour avoir présenté Channel 4 News dans un hijab. Lorsque le correspondant de la BBC au Pakistan, Secunder Kermani, a travaillé sur Newsnight, la police l’a traité comme un sympathisant djihadiste et a saisi son ordinateur portable.Si le journalisme britannique doit réussir, comme nous en avons tous besoin, il doit être fiable et pertinent.