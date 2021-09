Manifest pourrait créer un précédent majeur pour le retour d’Anne With An E

Le renouvellement récent de la série Manifest de NBC, par Netflix, donne un nouvel espoir pour un retour possible d’Anne With an E, au-delà des récentes nouvelles d’une annonce en septembre.

Anne With an E adapte les romans de Lucy Maud Montgomery dans un format de série télévisée et a commencé à être diffusé en mars 2017. La troisième saison a été lancée sur le géant du streaming le 20 janvier 2020. Depuis, Netflix n’a pas réussi à renouveler avec la CBC pour une quatrième série d’épisodes. La suite de l’histoire de cette jeune orpheline qui a changé la vie de deux frères et sœurs est une des préférées du public et n’a pas été diffusée.

Anne With an E : les espoirs de reprise se renforcent

La troisième saison de l’émission a refait parler d’elle après avoir fait la une des Canadian Screen Awards avec 17 nominations, dont celles de la meilleure actrice dans un rôle principal pour Amybeth McNulty et de la meilleure série dramatique. Les fans de la série font campagne pour la première de la quatrième partie.

Dans ce sens, une autre émission populaire a connu une situation similaire, mais avec un destin positif : Manifest. Dans ce cas, la série a terminé son troisième épisode avec des cliffhangers majeurs, et par décision de NBC, elle a été retirée de l’antenne malgré sa fin choquante. Il est important de noter que la décision de Netflix dans ce cas n’était pas de lancer la série dans le monde entier et qu’elle n’a été diffusée que dans certaines régions (en raison de conflits où elle a d’autres accords avec NBC).

Ainsi, et après une intense campagne de fans, Netflix a négocié avec la chaîne et commandé une quatrième saison qui expliquera à travers 20 épisodes les questions qui ont résonné à la fin de la série.

Pendant ce temps, la campagne des fans visant à faire entrer Anne With an E dans sa quatrième saison a donné lieu à de grandes actions telles que des panneaux d’affichage dans le jardin de Times Square et des panneaux d’affichage au Canada et dans des États américains comme le Texas. Tout cela financé par les poches des fans qui, de cette manière, s’efforcent d’atteindre l’objectif : le quatrième lot d’épisodes de la série.

Il existe également une pétition avec des signatures sur Change.org où les chiffres de la campagne sont impressionnants. Le 25 juillet 2020, elle avait atteint plus d’un million de signatures. En décembre de cette année-là, le nombre de pétitions était déjà de 1,4 million, et au début de cette année, il dépassait 1,5 million. Anne avec un E est un phénomène mondial et malgré le fait qu’Amybeth McNulty soit partie pour Stranger Things et que Kiawentiio Tarbell ait fait de même pour Avatar, le dernier maître de l’air, les fans rêvent toujours d’une quatrième saison de la série grâce aux rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir des nouvelles en septembre.