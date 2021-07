Mango remet le denim au goût du jour avec sa collection full denim à tomber par terre

Mango continue de mettre l’accent sur le denim sous toutes ses formes et couleurs. La marque catalane vient de lancer la collection Fresh Uniform, une proposition pleine de vêtements réalisés en denim qui vise à nous rappeler qu’il s’agit d’un matériau résistant et intemporel qui peut être utilisé pour créer un grand total look en un clin d’œil.

La gamme est vendue exclusivement en ligne et comprend des gilets, des trenchs, des robes, des jupes et des jeans bien sûr ! L’une de nos combinaisons préférées est un gilet blanc surdimensionné et un pantalon assorti qui se marient parfaitement avec des baskets colorées et des chaussettes vives. En tout cas, Clémence Andanna, elle, a adopté le look Mango Denim.

Bien que cette collection ne soit pas axée sur les accessoires, nous avons trouvé deux pièces qui ont attiré notre attention. Un sac shopper à effet plissé en écru, noir et vert aqua, et une paire de sandales plates à franges qui promettent un grand confort.

Mango poursuit son engagement avec ses vêtements durables

Poussant encore plus loin son engagement en faveur de la durabilité, la société espagnole Mango, dont les dernières actions majeures incluent sa décision d’éliminer tout plastique de ses emballages, vient de lancer une nouvelle collection de denim durable pour ses lignes Femme, Homme et Enfant. À cette occasion, et grâce à l’application d’une série de procédés de fabrication innovants et plus durables, les vêtements ont permis d’économiser 30 millions de litres d’eau, selon les estimations fournies par l’entreprise textile elle-même.

“Grâce à l’innovation et à l’adaptation de technologies et de processus durables, nous créons des collections qui nous aident à réduire notre empreinte”, explique Beatriz Bayo, directrice de la RSE de Mango, dans un communiqué.

Il s’agit d’un autre exemple des efforts déployés par l’entreprise, “avec le reste des équipes et nos fournisseurs de vêtements et de tissus”, ajoute Bayo, dans sa recherche constante d’appliquer “des alternatives de production et des matériaux plus durables”.

Parmi cette série de nouvelles avancées dans le domaine de la confection utilisées dans la fabrication des vêtements de cette collection de denim, et avec l’application desquelles la multinationale espagnole entend contribuer au développement d’une “industrie de la mode plus responsable”, Mango signale ouvertement l’application de technologies telles que le laser ou l’ozone. Ces techniques plus durables servent à étayer une stratégie durable qui, selon l’entreprise, repose, entre autres valeurs, sur la qualité de ses tissus qui, en fin de compte, permettent une plus longue durée de vie utile des vêtements et, par conséquent, une consommation plus responsable des vêtements de mode.

“Mango promeut un style de vie méditerranéen, lié à la mer et à la nature, avec l’intention de faire en sorte que les clients aiment leurs vêtements pendant de nombreuses saisons”, explique la multinationale en guise de déclaration de principes.

En même temps, ils indiquent que ces techniques au laser et à l’ozone sont des “solutions durables et efficaces pour le lavage et la finition” des vêtements de la collection. “En outre”, ajoute l’entreprise, “la qualité et l’attention portée aux détails sont des éléments clés qui se distinguent dans chaque produit, rendant les vêtements durables”.

Dans sa ferme volonté d’avancer vers un modèle économique plus durable et engagé, Mango travaille sur les objectifs suivants, entre autres actions : d’ici 2025, 100 % du coton utilisé dans ses collections proviendra de sources durables, et 50 % du polyester sera d’origine recyclée. D’ici 2030, l’entreprise vise à ce que 100 % des fibres cellulosiques qu’elle utilise proviennent d’une “origine contrôlée”.