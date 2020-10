Manette PS5 DualSense – résistance des déclencheurs adaptatifs démontrée

La gamme polyvalente d’applications des déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense pour la PS5 a déjà été lue plusieurs fois. Cette fonctionnalité est en cours de démonstration.

Les déclencheurs adaptatifs fournissent principalement leur propre résistance que les développeurs peuvent utiliser, par exemple, pour simuler le déclenchement d’une arme. À titre d’exemple extrême, il a été mentionné que les déclencheurs peuvent même se bloquer complètement si le déclencheur se bloque.

Dans Gran Turismo 7 les déclencheurs agissent comme un système ABS, comme l’a expliqué le créateur de GT Kazunori Yamauchi:

«Je pense que l’utilisation la plus efficace du déclencheur adaptatif [in Gran Turismo 7] est une illustration du fonctionnement du système de freinage antiblocage (ABS) pendant le freinage. Dans un ABS typique, la pression de freinage est temporairement relâchée pendant que le conducteur applique une pression sur la pédale. La gâchette adaptative convient pour émuler cette sensation de pédale et permet au joueur de ressentir et de comprendre précisément la relation entre la force de freinage souhaitée et l’adhérence du pneu. «

Ce ne sont que deux exemples de la façon dont les déclencheurs adaptatifs sont utilisés. À quoi ressemble tout cela dans la pratique peut être vu aujourd’hui sur Twitter, où un exemple correspondant peut être vu.

En général, les premières impressions de la PS5 et du contrôleur DualSense sont assez enthousiastes à propos du, qui pour certains a déjà plus d’innovations que des résolutions ou des fréquences d’images encore plus élevées.