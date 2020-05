Mander et Harrigan saluent les changements apportés aux règles de la LNR

L’ancien haut fonctionnaire Tim Mander est optimiste quant aux récents changements de règles de la LNR qui permettront à « l’art de l’arbitrage » de revenir dans le jeu, mais avec son compatriote ex-lanceur d’alerte, Bill Harrigan, prévient que le moment de vérité n’est pas encore arrivé.

Revenir à un arbitre et introduire une option à six pour les infractions au ruck étaient les sujets controversés sur le terrain avant le retour de la LNR jeudi.

Mais le réglage fin a jusqu’à présent été chaleureusement accueilli par les joueurs, les entraîneurs et les fans qui ont chanté les louanges d’un jeu plus fluide.

Les anciens dénonciateurs respectés, Mander et Harrigan, réclament depuis longtemps le retour à un seul arbitre, mais acceptent les éloges généralisés pour les officiels ne dureront que si longtemps.

Cameron Smith, arbitre Shayne Hayne, Adam Blair 2011 (Getty)

« L’opinion publique sur les arbitres va se couper et changer, peu importe ce qu’ils font, ils seront critiqués », a déclaré à l’AAP Mander, désormais chef adjoint de l’opposition dans le Queensland.

« Mais il n’y avait aucune raison d’avoir deux arbitres; cela n’ajoutait aucune valeur et on pourrait dire que cela compliquait les choses. »

Mander pense que des ajustements et des ajouts constants à la structure d’arbitrage au cours de ses 13 années de jeu n’ont jamais aidé à la «quête de perfection» de la LNR.

« Le six-off enlève encore une fois l’opportunité aux caméras et aux commentateurs d’analyser la décision et c’est une bonne chose; cela permet à l’arbitre d’avoir une certaine discrétion », a-t-il déclaré.

« Mais nous allons devoir attendre quelques matchs de plus, peut-être toute la saison, pour voir comment ça se passe parce que c’est en ce qui concerne la pression à la fin d’un match et le score est de 20-18.

Gus réagit au remaniement d’un arbitre de la LNR

« Ce n’est que lorsque nous voyons cette sanction qu’elle devient litigieuse. »

Que les arbitres accordent à nouveau six coups ou infligent une pénalité se profile comme un point d’ébullition, mais Mander insiste sur le fait que c’est là que le système à un arbitre peut aider.

« L’arbitrage est instinctif … c’est l’art de l’arbitrage », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas seulement à l’intérieur ou à l’extérieur; vous devez avoir une ambiance pour le jeu et sentir qu’ils ne veulent pas de pénalité maintenant ou qu’ils le font. »

Bill Harrigan a accepté, affirmant que « l’empathie d’un arbitre solo pour le jeu » améliorerait le produit.

Bien que ravi des récents changements de règles, il a pris soin de réserver son jugement alors que les équipes commencent à les séparer.

« Les parieurs à qui je parle disent tous » cool, c’est génial, j’adore ça « », a-t-il déclaré à AAP.

« Mais ce n’est qu’un tour; vous allez demander à des entraîneurs de l’étudier et de dire: » OK, comment pouvons-nous le contourner et y apporter notre petite touche? « . »

