Manchester United ne fait match nul contre Mourinhos Tottenham Hotspur au redémarrage

Le champion d’Angleterre, Manchester United, a laissé des points importants dans la lutte pour la Ligue des champions lors du premier match après la pause obligatoire de Corona. Les Red Devils sont arrivés en retard pour l’égalisation méritée lors du match nul de Premier League 1-1 à Tottenham Hotspur avec l’ancien manager de l’équipe United Jose Mourinho, mais ont raté le saut devant le Chelsea FC à la quatrième place du tableau.

Le Portugais Bruno Fernandes a marqué en phase finale avec un penalty à 1-1 (81e). Steven Bergwijn de Tottenham avait donné l’avantage à l’équipe de Mourinho en première période (27.). ManUnited est cinquième, deux points derrière Chelsea, et les Bleus peuvent prolonger leur avance à Aston Villa dimanche (17h15). Tottenham reste huitième en distance de frappe.

Pour Norwich City avec le manager de l’équipe allemande Daniel Farke, en revanche, l’air dans la bataille de relégation s’amincit. Le feu arrière était de 0: 3 (0: 0) contre le Southampton FC et compte un match de plus de six points de retard sur la banque d’épargne.

Premier League: le tableau après les matchs du vendredi