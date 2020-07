Manchester City selon le TAS avec un « mépris flagrant » de l’enquête de l’UEFA

TALASSA Adoucisseur PREMIUM CITY 10 litres - TALASSA

Plomberie chauffage Traitement de l'eau Adoucisseur d'eau TALASSA, Adoucir l'eau, un choix économique et écologique • Avec l'eau adoucie, on chauffe directement l'eau et non le tartre qui fait effet tampon. Vous économisez donc entre 5 et 20 % sur votre facture énergétique, selon votre mode de chauffage.