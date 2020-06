Manchester City gagne dans la blessure d’horreur de Garcia contre Arsenal

Manchester City a fait un grand pas vers le vice-championnat lors du redémarrage de la Premier League. L’équipe du chef d’équipe Pep Guardiola et l’international allemand Ilkay Gündogan ont battu Arsenal 3-0 (1-0). Le match a été éclipsé par une blessure supposément grave du défenseur de la ville Eric Garcia.

Après une passe abrupte des Gunners, le gardien de la ville Ederson s’est dépêché de sortir de sa boîte pour dégager de la tête. Il a frappé Garcia avec toute sa force. Après qu’il était initialement resté immobile et qu’il ait été soigné pendant des minutes, les superviseurs l’ont transporté fixé sur une civière de la place. L’Espagnol aurait été accessible et aurait pu bouger ses bras.

Bernd Leno dans le but et Shkodran Mustafi en défense n’ont pas pu empêcher la défaite méritée par les buts de Raheem Sterling (45.), Kevin de Bruyne (51., penalty) et Phil Foden (90. + 1). David Luiz a vu le carton rouge (50e) après un frein d’urgence après avoir été remplacé par le blessé Pablo Mori à la 24e minute. Granit Xhaka a également été blessé après seulement huit minutes.

Mesut Özil n’était pas dans l’équipe d’Arsenal, le manager de l’équipe Mikel Arteta l’avait supprimé à court terme. Leroy Sane, courtisé par le Bayern Munich, s’est assis sur le banc avec les Citizens et doit attendre son retour après sa rupture du ligament croisé.

L’échec de Hawk-eye éclipse un match nul entre Villa et Sheffield

Le principal sujet de discussion dans le 0: 0 par ailleurs peu spectaculaire entre Aston Villa et Sheffield United a été l’échec de la technologie de la ligne de but. Au cours de la première mi-temps, le gardien de la Villa Örjan Nyland, anciennement au FC Ingolstadt, a clairement franchi la ligne de but avec le ballon en main, le « Hawk ». -Eye « n’a pas envoyé de signal à l’arbitre, donc Sheffield n’a pas réussi à marquer.

Les opérateurs du « Falcon Eye » ont confirmé l’échec et se sont excusés via Twitter « de la Premier League, de Sheffield United et de toutes les personnes touchées par cet incident ». Avant le redémarrage, les professionnels des deux équipes étaient symboliquement tombés à genoux pour protester contre le racisme et la violence policière aux États-Unis.

Le Liverpool FC avec le manager de l’équipe Jürgen Klopp était loin de toute la ligue avant la longue pause de Corona. Les Reds ont une avance de 22 points sur ManCity neuf matchs avant la fin de la saison.