Man United, Real Madrid, Man City auront tous les yeux sur Ferran Torres – et vous devriez donc

La scène est enfin prête.

Un sentiment d’anticipation sur ce qui va arriver, et un regret triste sur ce qui a été subi entre-temps à cause des ravages cruels du coronavirus, seront palpables lorsque les stars de la Liga retourneront sur le terrain après plus de trois mois d’arrivée.

Ce sprint tronqué à l’arrivée devrait être défini, pour beaucoup, par une course au titre bégayante entre ses rivaux imparfaits Barcelone et le Real Madrid.

L’intérêt pour cette riche division peut cependant provenir de nombreuses sources. Une starlette émergente de l’extérieur de l’inexorable duopole «El Clasico» est en passe de devenir une supernova dans le match de onze matchs vers le dernier jour du 19 juillet.

L’ailier de Valence, joyeusement doué, Ferran Torres offrira une visite incontournable à une phalange d’éclaireurs des géants européens. Les parieurs réguliers devraient suivre leur exemple, en commençant – s’ils sont passés en forme après un problème mineur au genou – avec le derby de ce week-end contre Levante.

Le jeune de 20 ans non plafonné a été présenté comme un élément mobile dans la grande danse entre le Borussia Dortmund et Manchester United à propos de Jadon Sancho. Le Real Madrid, Napoli, Chelsea, l’Atletico Madrid et le Bayern Munich ont également été liés en série à sa signature convoitée.

En bref, une frénésie alimentaire est attendue lors de l’ouverture tardive du marché des transferts estivaux. Surtout quand une offre de prolongation de contrat non signée persiste sur le Mestalla.

Ce battage médiatique croissant est une aubaine pour les observateurs de la Liga. Il est de plus en plus évident que Torres le justifiera de façon vivante.

Un retour généreux de huit passes décisives et de six buts en 35 matches, toutes compétitions confondues, indique le but de son jeu. Ses 18 clés passent, selon Wyscout, est le quatrième meilleur joueur de la Liga, tandis que 102 dribbles sont le 21st-meilleur.

L’international espagnol des moins de 21 ans saute les arrières latéraux en toute impunité, que ce soit à travers des flashs techniques ou un brusque changement de rythme. Ce sentiment de liberté a été renforcé par la confiance placée en lui par Albert Celades, un entraîneur-chef qui aide à éliminer les aspérités du diamant de Los Che.

L’espace gagné est ensuite maximisé en punissant la précision avec des croix.

Le dernier run-out du 10 mars lors de la défaite totale face à l’Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions est un rappel alléchant de ce qui va arriver.

Le centre parfait de Torres a atterri sur la tête de Kevin Gameiro pour porter le score à 2-2 dans la nuit, alors qu’il était tout en équilibre lorsque la ruée de sang du gardien Marco Sportiello a donné l’occasion de lober dans son propre but pour obtenir une avance temporaire de 3-2 .

Un moment sans récompense, cependant, a montré la vraie grandeur. Le virage serré et talonné en arrière sous pression au milieu de terrain et par la suite grâce à la balle, repoussé par l’ancien attaquant de la France, a donné un coup de fouet au temps mort de Valence.

Pouvoir produire une telle brillance au centre indique un talent aux multiples facettes. Ainsi, la passe de la feinte et de la règle des glissières passe de l’extérieur qui a permis à Rodrigo de rentrer à la maison le seul but de l’Ajax en phase de groupes.

Le verrouillage n’a pas diminué la concentration de Torres. Elle semble plutôt l’avoir littéralement renforcée.

COMME Le journal a rapporté que le travail acharné dans le gymnase a entraîné une prise de poids de 4 kg. Les résultats sont indéniables à partir d’images sur le terrain d’entraînement.

Si une durabilité supérieure a été atteinte sans un prix sévère payé pour un rythme haut de gamme, un saut de développement quantique peut être en magasin.

Ce sont des jours décisifs dans une carrière qui devraient colorer le football espagnol pour la prochaine décennie. Ne les ratez pas.

