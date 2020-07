Mamen Mendizábal, surprise de penser qu’elle n’était plus en vie: « Merde! »

Ils disent que même le meilleur scribe jette un flou, si dans ce cas cela peut être appelé ainsi. Ce qui est certain, c’est que Mamen Mendizábal a joué mardi 14 juillet le moment le plus surréaliste de la journée à la télévision. Le présentateur de «Mieux vaut tard» a analysé les épidémies de coronavirus dans toute l’Espagne et, lorsqu’il a fallu rejeter le programme, la caméra lui a joué un tour.

Mamen Mendizábal, présentateur de «Mieux vaut tard»

Après la dernière connexion dans l’après-midi, Mendizábal a remercié le travail d’Alfonso Pérez Medina, un journaliste qui a rendu compte au siège de la Cour nationale de l’internement controversé dans la région de Segrià. Puis il a dit au revoir au programme: « En attendant toutes les décisions, ‘laSexta Noticias’ commence avec Cristina Saavedra et avec toutes les informations. Nous revenons demain avec beaucoup plus. «

L’image de Mamen Mendizábal à la fin du programme

Le morceau de clôture a commencé à jouer lorsque la caméra s’est éloignée de la table. Le micro étant déjà fermé, Mendizábal a commenté quelque chose avec ses collaborateurs, mais juste avant la fin de l’émission, on pouvait voir le présentateur s’exclamer: « Wow! ». Le mot était clairement lu sur ses lèvres alors qu’il mettait ses mains sur sa tête, quelque chose que les spectateurs ne manquaient pas. Avait-il oublié quelque chose?

Changements dans «Mieux vaut tard»

Dans le plan informatif, la prochaine saison sera une étape de changements dans «Mieux vaut tard». Dès septembre, l’espace star des après-midi de laSexta aura un nouveau directeur. Il s’agit de Àngels Juan, jusqu’à présent directeur de «The Ana Rosa program». Il est arrivé chez Telecinco en 2018 après avoir réalisé ‘Las mañanas de Cuatro’.