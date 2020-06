Maman offre un pli de ventre «embarrassant» à sa fille dans le teaser «sMothered»

Nous découvrirons peut-être bientôt à quel point trop proche est trop proche.

«SMothered» de TLC, coproduit par The Post, suit les mères et les filles avec des liens extrêmement étroits. La saison 2 a rattrapé plusieurs duos de retour de la première saison, dont Cher et Dawn, qui s’occupent maintenant de la grossesse de Cher, et Kathy et Cristina, qui sont maintenant colocataires pendant que la maison de Cristina est rénovée.

Les téléspectateurs ont également été présentés à de nouvelles paires, notamment Floridians Mary et Brittani, qui tout ensemble – y compris la douche et le nettoyage du côlon.

Dans cet aperçu exclusif du quatrième épisode de la saison 2, intitulé «My Gift to You», Mary offre à Brittani, 19 ans, un cadeau choquant lors de sa fête. Devant tous les amis de Brittani, elle annonce qu’elle paiera pour que Brittani se fasse un ventre. Ils sont accueillis avec des grillons du public.

«Si ma maman a fait une annonce comme ça. . . Je serais un peu gêné », explique un ami à la caméra.

«SMothered» est diffusé le dimanche à 22 h. sur TLC.