Malgré la réception du Pixel 4, les ventes de Google Pixel ont été étonnamment fortes en 2019

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL se sont jusqu’à présent révélés être des déceptions massives de vente. Mais ce manque de succès n’a pas empêché Google de livrer un nombre record de smartphones Pixel l’an dernier.

Google vend désormais plus de smartphones que OnePlus

Cabinet d’études de marché International Data Corporation (IDC) a révélé aujourd’hui que Google a livré un impressionnant 7,2 millions de smartphones Pixel entre janvier et décembre 2019. Ce nombre est en hausse de 52% sur un an par rapport aux 4,7 millions d’appareils vendus en 2018.Les derniers chiffres, qui représentent la « meilleure performance de tous les temps » pour la gamme, seraient en baisse par rapport aux bonnes performances aux États-Unis. L’année dernière, Google a poursuivi ses partenariats avec d’autres opérateurs, ce qui a aidé à ouvrir les smartphones à un public plus large.

IDC affirme également que la série Pixel a connu une croissance au Japon, où l’iPhone domine actuellement, et en Europe occidentale. Des marchés spécifiques n’étaient pas spécifiés pour ces derniers, mais le Royaume-Uni était probablement le principal moteur.

En ce qui concerne les ventes par appareil, Google lui-même a admis que la série phare Pixel 3 était moins populaire que son prédécesseur. Cela, combiné à la mauvaise réception du Pixel 4 vers la fin de 2019, suggère que le Pixel 3a de milieu de gamme était probablement le principal moteur de la croissance l’année dernière.

Le Google Pixel 3a était probablement le principal moteur de croissance

Google expédie désormais plus de smartphones par an que OnePlus, selon Francisco Jerome d’IDC, mais l’entreprise est encore loin d’atteindre le top 10. Pour être encore plus proche, elle devrait expédier plus de 20 millions d’unités par an. Le géant de l’Internet a désormais officiellement dépassé Sony également, qui a vendu 3,9 millions de smartphones Xperia en 2019 selon ses rapports financiers trimestriels.