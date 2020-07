Malgré la force de Huawei, les expéditions de smartphones devraient reculer de 7,9% en Chine au troisième trimestre

Le plus grand marché mondial des smartphones va signaler une baisse des expéditions au cours du trimestre en cours selon Digitimes. Le rapport indique que la baisse du troisième trimestre se manifestera à la fois d’une année sur l’autre et d’un mois sur l’autre (alias séquentiellement) et apparaîtra après une énorme poussée séquentielle de 104,6% au deuxième trimestre. La vigueur du marché des smartphones en Chine au cours des trois mois d’avril à juin a été alimentée par la réduction des impacts négatifs du coronavirus, les mesures de relance économique et le lancement de nouveaux modèles de téléphones. Alors que la croissance des expéditions de smartphones au deuxième trimestre était à trois chiffres par rapport aux livraisons du premier trimestre, sur une base annuelle, la croissance des expéditions de smartphones au deuxième trimestre était de 1,4%.

Les cinq principaux fabricants de smartphones basés sur les expéditions dans le pays au cours du deuxième trimestre étaient Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi et Pomme. Les cinq premiers étaient responsables de 98,1% des livraisons de smartphones en Chine d’avril à juin, en hausse de 1,4 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent. Pour le trimestre en cours, Digitimes s’attend à ce que les livraisons de smartphones en Chine se contractent de 7,9%, certains des effets des mesures de relance imposées dans le pays ayant commencé à s’estomper.

Le modèle phare actuel de Huawei, le P40 Pro

700 millions de personnes utilisent l’écosystème de Huawei et avec ce nombre croissant, Huawei devrait posséder près de la moitié du marché chinois des smartphones au troisième trimestre.