Maléfique sur M6 : 5 raisons de regarder le film avec Angelina Jolie

Diffusé ce mardi 27 juillet à 21h05 sur M6, Maléfique est un long-métrage de 2014 mettant en scène Angelina Jolie dans le rôle de la méchante sorcière de La Belle au bois dormant qui jette un sort à la princesse Aurore (Elle Fanning), lequel ne peut être rompu que par le baiser du véritable amour. Avec également Sharlto Copley, Sam Reilly et Juno Temple. Maléfique est donc à la fois un film dérivé et une reprise de l’animé La Belle au Bois dormant. Vous hésitez à regarder Maléfique ? Voici 5 raisons de ne pas rater le film fantasy de Disney.

Dès le début de la narration et la première scène du monde magnifique créé pour Maléfique, on est happé par l’histoire. Au début, Maléfique est une jeune et belle fée qui prend soin de tout le monde dans le Moore. Elle était amusante et joyeuse et tout le monde l’aimait, et les arbres lui obéissaient et la respectaient. Un garçon humain, Stephane, entre dans le Moore et vole quelque chose. Elle exige qu’il le lui rende et le fait tomber dans l’eau. Alors qu’ils rentrent ensemble, ils réalisent qu’ils ont beaucoup de choses en commun et une amitié commence.

Cette amitié se transforme en un amour profond et c’est la clé de leurs malheurs à tous les deux. Vous pensez peut-être connaître Maléfique, mais pas de cette façon. Le film donne à son personnage beaucoup plus de profondeur que ce que l’on peut voir dans n’importe quelle version animée du film. Elle a du cœur et de la force et bien sûr la fureur d’une femme méprisée. Stefan a le désir de quitter la modeste ferme où il vit pour vivre dans le château et devenir un jour roi et il ferait n’importe quoi pour devenir roi et il l’a fait. Il a fait quelque chose de si horrible qu’il a changé Maléfique pour toujours.

Maléfique - Bande annonce (VF) - Le 28 mai au cinéma | HD I Disney

Lire cette vidéo sur YouTube

Sans dévoiler davantage l’histoire, Betanews vous donne les raisons pour lesquelles vous devriez voir Maléfique :

1. Pour que vous puissiez voir l’histoire avant que quelqu’un ne partage tous les spoilers incroyables avec vous

2. Parce que les images sont incroyables. Le monde créé est tellement fantastique et créatif qu’il vous en met plein la vue.

3. Vous pouvez regarder le film avec toute la famille. En France, le film est conseillé à partir de 8 ans.

4. Les acteurs sont incroyables, Angelina Jolie, Elle Fanning et Sharlto Copley font tout simplement le film. Sharlto joue un roi fou, Elle joue une princesse curieuse et Angelina Jolie…. que peut-on dire d’elle ? A-t-elle déjà fait un mauvais film ? Elle est bonne dans tout ce qu’elle fait et elle EST MALEFIQUE !

5. C’est une histoire de famille et de la vraie signification de l’amour.

On aimerait donner plus de détails sur l’histoire, comme la surprise de la fin et la surprise en plus de la surprise. En fait, Disney change vraiment ce qu’est une princesse moderne par rapport à ce qu’elle était il y a plus de 20 ans.

Pour rappel, Maléfique est diffusé ce mardi 27 juillet à 21h05 sur M6. Et pour les abonnés Disney+, Malfique est dispo en streaming sur la plateforme de streaming.