Mal: Kristen a-t-elle tué Orson?

La nuit où Kristen est revenue à la maison pour trouver sa fille Lexis endormie sur le sol près d’une porte d’entrée ouverte et du panier-cadeau d’Orson, elle a mis l’enfant au lit et est sortie précipitamment. Avant de partir, elle a attrapé une hache d’escalade. Kristen et son mari sont à la fois des alpinistes avides et experts, et l’instrument est impeccable. Il a l’air tout neuf et a toujours son éclat. La hache ressemble à la canne que Claude Rains a utilisée pour tuer Lon Chaney Jr. Le loup garou. Son fils avait un terrible secret. Quand la lune était pleine, il est devenu une bête meurtrière. Comme Orson, le loup-garou exprime très clairement ses regrets pour sa violence, mais ne montre aucun signe extérieur de son affliction lorsqu’il n’est pas possédé par sa folie.

Mal a son propre caractère avec une démarche unique. Le thérapeute démon est conçu pour ressembler à une version entièrement masculine de la chèvre de Mendes, également connue sous le nom de Baphomet. Il y a des preuves qu’il prépare Kristen à une chute. Non seulement en tant que suspect dans le meurtre de l’ex-détenu légalement disculpé, mais de la grâce elle-même. Et puis, après que Kristen ait donné l’apparence d’une intention meurtrière avant le crime, elle dissimule également de manière flagrante des preuves juste devant l’un de ses collègues les plus fiables.

La séquence où Ben Shakir (Aasif Mandvi) remarque le sang sur la jambe de Kristen me rappelle la scène où Lou Costello entre directement dans le personnage de Boris Karloff dans la comédie à suspense de 1949 Abbott et Costello rencontrent le tueur. Dans ce film, l’assassin de Karloff suggère hypnotiquement au témoin surpris: «Vous ne m’avez pas vu. Je n’étais pas là », et tire un acte de disparition mentale. Lorsque Ben demande à Kristen pourquoi elle a du sang sur la jambe, elle le nettoie juste devant lui et dit simplement: «Je n’ai pas de sang sur la jambe.» Elle indique clairement que sa jambe est actuellement exempte de sang, fournissant une boucle pour un acte de disparition légal. Cependant, les tours d’esprit Jedi ne sont pas admissibles au tribunal, il semble donc qu’elle contourne plus que l’éthique.

Kristen évite également une faux d’abattage. David Acosta (Mike Colter), l’ex-journaliste, prêtre pré-ordonné qui évalue les événements surnaturels pour l’Église catholique, se livre également à des tours d’esprit. Il mélange régulièrement des breuvages d’hallucinogènes pour s’ouvrir à des visions mystiques. À un moment donné vers la fin, nous le voyons doigter un sac de champignons magiques qui se transforme en hallucination. Il s’imagine au milieu d’un champ de blé, que le démon thérapeute sépare de l’ivraie. Kristen passe devant David directement vers la faucheuse agricole. Elle a un sourire de bienfaisance sur son visage et est indifférente. C’est plus que ce que vous pouvez dire pour David, qui est tellement inquiet qu’il laisse tomber le sac intact d’expérience psychédélique sur le sol. Il n’avait pas besoin de produits chimiques pour voir les signes. Mais que veulent-ils dire?

David aurait pu voir une allusion au péché mortel de Kristen, ce qui la conduirait sur un chemin de perdition. Il peut aussi voir un avertissement, auquel cas elle n’a pas encore totalement cédé à la tentation des instincts maternels les plus dramatiques. Qui peut dire que le détective Byrd n’est pas impliqué dans le meurtre? Kristen Connolly a joué une grande partie du rôle de manière ambiguë. Peut-être que le détective pense que cela aidera les ventes de livres qu’elle a dû admettre sous serment. La mort d’Orson pourrait être une conséquence de collusion. C’est très probablement un simple pas dans la spirale descendante de l’arc de Kristen.

