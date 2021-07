Making The Cut saison 2 (Amazon Prime Video) : qui sont les nouveaux candidats et les jurys de cette nouvelle saison ?

Après la sortie d’une première saison en avril 2020 qui a attiré des milliers de téléspectateurs dans le monde, Amazon Prime Video a par la suite décidé de produire directement la suite de l’émission de mode intitulée « Making The Cut ». Et les fans n’auront pas à attendre longtemps puisque la saison 2 débarque aujourd’hui sur la plateforme de streaming d’Amazon avec les deux premiers nouveaux épisodes, puis deux autres chaque vendredi. Composée de 10 épisodes, cette deuxième saison du célèbre show centré sur la mode sera encore une fois présentée par Heidi Klum (mannequin, actrice et animatrice) et Tim Gunn (connu pour sa participation à l’émission Projet haute couture). Mais, comme dans la précédente saison, ils feront aussi partie des jurys avec Winnie Harlow et Jeremy Scott. Que nous réserve donc Amazon Prime Video dans ces nouveaux épisodes de l’émission ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

« Making The Cut », c’est quoi le concept ?

Si vous n’avez jamais entendu parler de cette émission, il s’agit d’un show télévisé ou plutôt d’un concours de mode pour trouver le ou la meilleur styliste. Dans la première saison de « Making the Cut », 12 designers ont donc été sélectionnés afin de tenter leur chance de devenir la prochaine marque de mode mondiale. Heidi Klum et Timm Gunn les ont ainsi emmenés dans différentes grandes villes à travers le monde. Chaque ville et chaque épisode représente une occasion pour les participants de proposer une création correspondant à un thème donné.

Ils ont dû faire preuve de beaucoup d’imagination et aussi mettre en pratique leur compétence pour créer un look original, de la haute couture en respectant le temps qui leur est imparti. Et à la fin de chaque épisode, les juges choisissent la tenue gagnante. Chaque semaine, les créations gagnantes sont ensuite mises en vente sur Amazon dans la boutique « Making The Cut » pour faire connaitre le styliste. S’agissant d’une compétition, les candidats les moins créatifs sont directement recalés. Le grand vainqueur pourra alors empocher la cagnotte d’un million de dollars à investir dans sa marque.

Si vous faites partie de ceux ou celles qui ont suivi la précédente saison, vous savez surement que la victoire ainsi que le grand prix ont été remportés par Jonny Cota.

Ce qui nous ramène à cette deuxième saison de la compétition. Le concept restera évidemment le même, rien ne change sauf, les candidats et les jurys. À la clé, le meilleur styliste remportera la même somme d’un million de dollars pour faire décoller sa marque, la possibilité de créer une boutique en ligne exclusive disponible sur Amazon ainsi qu’un mentorat avec Amazon Fashion.

Qui seront les juges dans cette nouvelle saison ?

Même si les précédents jurys de « Making The Cut » comme Naomi Campbell, Nicole Richie, Chiara Ferragni, Carine Roitfeld et Joseph Altuzarra ne seront pas présents dans cette nouvelle saison, rassurez-vous, la production a tout de même prévu des remplaçants tout aussi intéressants.

Heidi Klum et Timm Gunn seront ainsi épaulés par une grande icône de la mode ainsi que le directeur de la création de chez Moschino, Jeremy Scott. Ils seront aidés par la célèbre mannequin Winnie Harlow.

Au fil des épisodes, nous aurons également le privilège d’avoir d’autres juges invités comme Pragal Gurung ou encore Shiona Turini, la costume designer de la série « Insecure » et du film « Queen & Slim ». Avec nos deux nouveaux juges ayant des points de vue différents, départager les candidats s’avérera très difficile. D’un côté Harlow, l’une des mannequins les plus en vogue du moment et d’un autre côté Jeremy Scott, un vrai créateur d’art pour ses défilés. Une nouvelle saison qui nous promet ainsi beaucoup de fun et de compétition.

Qui sont les nouveaux candidats de cette saison ?

La première saison a beaucoup fait parler d’elle l’année dernière dans le monde de la mode. Ce qui a amené beaucoup de personnes à vouloir tenter sa chance cette année. Mais, bien sûr, seulement les meilleurs ont été sélectionnés. Dans cette nouvelle saison, nous aurons donc dix nouveaux concurrents : Lucie Brochard (Paris, France), Olivia Oblanc (New Orléans), Raf Swiader (Pologne), Duschyant Asthana (Jaipur Inde), Gary Graham (New York), Joshua Scacheri (Londres), Lendrell Martin de l’état du (New Jersey), Ally Ferguson (Los Angeles, Californie), Andrea Pitter (Brooklyn, New York) et Andrea Salazar (Colombie). Ils sont déjà tous à la tête d’une marque émergente et veulent tous gagner pour se faire connaitre mondialement.

Sinon, contrairement à la précédente saison de « Making The Cut », celle-ci se déroulera entièrement à Los Angeles, la ville natale d’Heidi Klum, connue pour ses différents événements sur la mode. La présentatrice a même déclaré lors d’une interview en étant très excitée pour cette saison 2 :

« Cette année a apporté tellement de défis imprévus à travers le monde, alors je me sens reconnaissante d’avoir pu filmer en toute sécurité. Tim et moi continuons notre voyage pour trouver la prochaine grande marque de mode mondiale. »

Voilà donc, ce qui vous attend dans cette deuxième saison de la célèbre émission. Si vous êtes fans de mode ou si vous avez aimé la première saison, rendez-vous dès aujourd’hui sur Amazon Prime Video pour une nouvelle compétition avec « Making The Cut ».