Maintenant, vous me voyez 3 en développement chez Lionsgate

Maintenant tu me vois 3 est maintenant en développement actif chez Lionsgate. Les deux premiers films, avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, et Isla Fisher, a rapporté 687 millions de dollars dans le monde. Les deux premiers ont suivi les aventures du groupe magique The Four Horsemen. Maintenant tu me vois 3 sera écrit par American Hustle’s Eric Warren Singer, d’une idée qu’il a lancée au studio. Aucun mot pour le moment sur qui dirigera ou qui jouera aux côtés du casting de retour, bien que d’après ce qu’ils disent à Deadline dans leur déclaration, il semble que la vieille garde affrontera un nouveau groupe de magiciens.

Maintenant tu me vois 3… Non merci

« Eric a toujours été fasciné par l’art de la tromperie et de l’illusion sous toutes ses formes et il nous est venu avec une grande histoire qui prend la mythologie de Maintenant tu me vois et pousse The Four Horsemen à un tout autre niveau avec notre casting de retour clé et de nouveaux personnages « , a déclaré Nathan Kahane, président de Lionsgate Motion Picture Group qui a fait l’annonce aujourd’hui avec Erin Westerman, président de la production cinématographique pour le studio. » Le Maintenant tu me vois La franchise a été construite pour garder le public surpris et deviné. Tout grand magicien sait que vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes tours. Et Eric et son équipe d’illusionnistes ont quelque chose de spécial dans leur manche pour ce nouveau film. «

Je dois être honnête; cela ne m’intéresse pas du tout. J’ai bien aimé le premier film, mais le second Maintenant tu me vois Était terrible. Cela ressemblait beaucoup à un studio ayant un coup sur les mains avec le premier et essayant très fort de créer une franchise qui n’est tout simplement pas là. Pour moi, je suppose que cela dépendra de la bande-annonce, mais pour l’instant, Maintenant tu me vois 3 n’est pas quelque chose qui m’importe particulièrement.

