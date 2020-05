Maintenant, il y a aussi un recensement des bandes dessinées

Crédit: CBCS



Bonnes nouvelles pour les lecteurs de bandes dessinées qui vivent aux États-Unis qui sont épuisés par les publicités télévisées et les envois télévisés omniprésents nous rappelant de terminer le recensement mandaté par la Constitution.

Un autre recensement est déjà terminé.

Le service de certification des bandes dessinées, autrement connu sous le nom de CBCS, lance le «rapport de recensement des bandes dessinées» de la société. Selon la société, « Le nouveau recensement CBCS publie des informations sur toutes les bandes dessinées classées CBCS dans un format qui fournit des informations pertinentes pour les collectionneurs et les vendeurs. Les membres CBCS seront désormais en mesure de voir comment leurs bandes dessinées se classent par rapport aux bandes dessinées du même titre et problème répertorié dans le rapport sur la population. «

En d’autres termes, le rapport s’efforce de donner un contexte supplémentaire à ce qui a été noté et à la façon dont vos livres se comparent aux autres.

« Les informations contenues dans le rapport sur la population classée par CBCS sont essentielles pour les collectionneurs qui veulent savoir si le livre qu’ils ont ou veulent acheter est parmi les meilleurs parmi ceux classés par CBCS », lit l’annonce. «Les collectionneurs remarqueront tout de suite que le recensement de la CBCS fait plus que montrer le nombre de livres répertoriés par grade. Les utilisateurs pourront profiter de quelques fonctions de recherche intéressantes qui leur permettront de trouver des informations complètes, y compris NON SEULEMENT le grade mais en plus , la qualité des pages, les signatures, la restauration et même les commentaires clés. «

Membres inscrits Le site Web de la CBCS peut consulter le nouveau recensement à www.cbcscomics.com/population.