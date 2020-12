Maintenant, c’est un spectacle que nous ne pouvons pas refuser – / Film

Apparemment, quelqu’un vient de faire Armie Hammer une offre qu’il ne pouvait pas refuser.

Cette offre: jouer le producteur Al Ruddy dans L’offre, une prochaine série télévisée sur la réalisation du classique cinématographique de Francis Ford Coppola Le parrain. L’émission vise à être l’un des grands titres du service de streaming Paramount +, qui sera bientôt rebaptisé de son nom actuel, CBS All Access. Obtenez plus d’informations sur Armie Hammer dans L’offre au dessous de.



La date limite rapporte que Hammer (Le réseau social, Le Ranger solitaire, Rebecca) a été jeté comme Al Ruddy dans L’offre, une série d’événements limitée de 10 épisodes qui est censée être l’une des émissions phares du nouveau Paramount + de ViacomCBS. Ruddy a apparemment gardé plusieurs histoires sur la réalisation de Le parrain à lui-même au fil des ans, et ce spectacle sera basé sur ces expériences jamais révélées auparavant.

Nous avons en fait interviewé Ruddy plus tôt cette année, et bien que toute la conversation vaille bien votre temps, je voulais souligner ce petit extrait de Ruddy décrivant comment il a obtenu le poste de producteur de Le parrain. Cela commence par Charlie Bluhdorn, qui possédait la société mère de Paramount, qui a fait irruption dans une réunion de bureau et a demandé à Ruddy comment il aborderait la réalisation de ce film:

«J’ai regardé ce putain de type fou et je me suis dit: si je commence à parler du livre, je porterai un toast. Ce mec était concentré à me donner un minute de temps et il était parti, non? Alors je l’ai regardé et je lui ai dit: ‘Charlie, je veux faire un film terrifiant bleu glacier sur les gens que tu aimes.’

Cela a fait l’affaire et il a remporté un Oscar pour son travail de production du film. Ruddy produira la production exécutive de cette série, qui est en cours d’écriture et de production exécutive par Michael Tolkin (Évadez-vous à Dannemora et Le joueur).

Sur le plan de la surface, c’est probablement l’un des morceaux de casting les moins intéressants que nous sommes susceptibles d’apprendre sur cette série d’événements, simplement parce que Ruddy n’est pas aussi emblématique ou instantanément identifiable que plusieurs des autres acteurs majeurs impliqués dans la création film, dont beaucoup seront représentés ici. Nous attendons toujours de voir qui jouera éventuellement les rôles de Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Talia Shire et Diane Keaton, et ce seront probablement ceux sur lesquels les gens ont des opinions bien arrêtées à l’avance parce que on peut imaginer la comparaison. Mais Hammer peut être exceptionnel avec le bon matériau (voir: Appelez-moi par votre nom, Désolé de vous déranger), alors j’espère qu’il convient bien à ce projet.

Articles sympas sur le Web: