«Maintenant, allons chercher Messi»: après la prolongation du contrat de Pep Guardiola, Manchester City rêve de réunir le duo de rêve.

«Maintenant, allons chercher Messi», était le titre Express quotidien, le Daily Mirror demanda: « Get Messi », et le Fois a écrit: Manchester City prévoit un nouvel « accord pour Messi ».

Sur l’île, ils aspirent plus que jamais aux retrouvailles de la dream team Lionel Messi et Pep Guardiola après que le star manager des Citizens ait prolongé son contrat jusqu’en 2023. Et Guardiola a alors parlé de vouloir résoudre le « problème inachevé ».

Lionel Messi et Pep Guardiola – ce duo ramène des souvenirs et des envies à Manchester. Il représente le football magique et les trophées, les trophées, les trophées. City est désormais « fermement déterminé » à obtenir l’Argentin du FC Barcelone, écrit le Mirror, au sommet du club de Premier League, ils croient fermement que le joueur de 33 ans est la dernière pièce du puzzle pour enfin obtenir « la gloire en Ligue des champions. » obtenir.

Parce que Guardiola, qui a déménagé de Munich à Manchester en 2016, manque toujours le titre dans la catégorie reine dans sa collection de trophées avec les Skyblues. Mais cela devrait changer. Avec Messi. Vendredi, Guardiola a parlé avec prudence sur le sujet. Naturellement.

Guardiola veut que Messi termine sa carrière au Barça

« J’ai dit mille fois qu’en tant que fan de Barcelone, je voulais qu’il termine sa carrière là-bas », a déclaré Guardiola: « Je ne sais pas ce qui va se passer dans sa tête – mais pour le moment, c’est un joueur de Barcelone. » Mais cela peut aussi changer.

Guardiola et Messi ont façonné une époque à Barcelone, entre 2008 et 2012, ils ont remporté conjointement 14 titres, dont deux fois l’énorme coupe de la Ligue des champions. Guardiola attend de reprendre ce trophée entre ses mains depuis 2011, Messi depuis 2015. Ensemble, ils devraient revenir sur le trône du football européen. C’est le plan à Manchester.

Messi avait déjà voulu quitter Barcelone cet été, City était déjà le favori pour s’inscrire. Messi est resté après une querelle tumultueuse, également pour éviter une bataille juridique avec le club qui l’a fait grand.

Son contrat expire maintenant cet été et à partir de janvier, Messi pourra négocier avec d’autres clubs sans le consentement du Barça. Et il vient de préciser à nouveau que Messi n’est toujours pas heureux à Barcelone.

FC Barcelone: ​​Messi « en a lentement marre »

« Je suis fatigué d’être toujours le problème au club », a déclaré Messi après son retour à Barcelone après deux qualifications pour la Coupe du monde avec l’Argentine en Amérique du Sud. Des luttes de pouvoir dans le club, des querelles et des jalousies dans l’équipe l’affectent apparemment. « Messi explose », a écrit Mundo Deportivo.

Il « a encore de l’énergie, j’ai l’envie » d’être entraîneur et de former une « grande équipe », a déclaré Guardiola, qui, grâce à son nouveau contrat, devrait gagner un bon 22 millions d’euros par an. Il s’agit de « plus de titres » dans les prochaines années. Peut-être encore une fois avec son élève modèle Messi sur le terrain.