Maid saison 2 : Y aura-t-il une suite de la série Netflix ?

Maid de Netflix suit Alex, une jeune mère célibataire luttant contre la pauvreté et l’itinérance. Incapable de trouver du travail ailleurs, Alex commence à travailler comme femme de ménage alors qu’elle lutte pour joindre les deux bouts. La série explore comment naviguer dans les processus complexes de demande d’aide gouvernementale tout en conservant son emploi et en prenant soin de sa fille rend la situation de plus en plus intenable.

Créée par Molly Smith Metzler et inspirée des mémoires de Stephanie Land en 2019 « Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive », la série a suscité des éloges pour son sujet percutant. S’en tenant à son récit réaliste, la saison d’ouverture de la série ne se termine pas par des fins bien liées, et le destin de la plupart des personnages reste en suspens. Alors pouvons-nous nous attendre à voir plus de l’histoire vraie d’Alex et Maddy dans une deuxième saison ? Voici tout ce que nous savons sur la saison 2 de Maid.

Date de sortie de la saison 2 de Maid

La saison 1 de Maid a été diffusée le 1er octobre 2021 sur Netflix. Les 10 épisodes, chacun d’une durée d’environ 50 minutes, sont diffusés simultanément.

En ce qui concerne la saison 2, il n’y a eu aucune annonce officielle quant à savoir si elle sera éclairée ou non. Étant donné que l’émission est intitulée comme une série limitée, il y a de fortes chances qu’une saison de suivi ne soit pas envisagée. Il existe également d’autres facteurs qui suggèrent que l’émission est limitée à une saison.

Plus particulièrement, l’arc narratif de la série, qui suit une période tumultueuse de la vie d’une jeune mère célibataire, se termine à juste titre avec son entrée à l’université. La plupart des personnages centraux de la série sont laissés pour compte et Alex entame un nouveau chapitre de sa vie. Cela réduit les opportunités de poursuivre les points importants de l’intrigue dans une potentielle saison 2.

Malgré le fait qu’Alex soit toujours inconfortablement proche de la pauvreté vers la fin et laisse entendre qu’elle pourrait continuer à travailler comme femme de chambre pour payer ses études, le titre de la série fait apparemment référence à la période de sa vie où elle est devenue pour la première fois une femme de ménage à temps plein et ses premières expériences avec elle. À la fin, le récit commence à se concentrer davantage sur les observations d’Alex sur ses riches clients plutôt que sur son expérience de nettoyage de leur maison. Cela montre un changement de ton du personnage central, signifiant qu’elle est maintenant confiante dans son travail d’aide domestique. Par conséquent, bien qu’il y ait potentiellement plus dans l’histoire d’Alex, elle ne sera probablement pas utilisée pour étendre la série actuelle.

Les fans de la série peuvent trouver du réconfort dans le fait que, puisque l’auteur du livre, Stephanie Land, a écrit plusieurs articles publiés, il y a sans aucun doute plus de matériel qui peut être extrait pour des émissions similaires. Cependant, le récit de Maid semble s’être terminé avec Alex se rendant à l’université et trouvant enfin un foyer pour elle et Maddy.

Par conséquent, Maid se termine à un moment qui ne se termine pas par une fin heureuse mais parvient à une conclusion aussi décisive que possible pour l’histoire. Une partie du thème de la série est la lutte constante que mènent les personnes qui luttent contre la pauvreté. L’idée est renforcée par la façon dont leurs destins sont laissés indéterminés à la fin de la saison d’ouverture. Par conséquent, la mini-série restera presque certainement limitée à une saison, et il est hautement improbable que la saison 2 de Maid sera faite.