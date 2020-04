Mahindra XUV500 Prix moins cher que MG Hector et Maruti Vitara Brezza

Mahindra vient de lancer le diesel conforme à la norme BS6 XUV500, qui est le VUS intermédiaire le moins cher actuellement. Cela va contre MG Hector, Tata Harrier et Jeep Compass.

Mahindra a lancé en silence les XUV500, Scorpio et Alturas G4 conformes BS6 sur son site officiel. Les prix ont été dévoilés et les réservations ont également commencé en ligne. Une fois le verrouillage terminé, les livraisons devraient commencer sous peu. Lors de la transition vers les normes BS6, les trois VUS ont perdu certaines de leurs variantes.

Quant au Mahindra XUV500, il perd désormais la traction intégrale et les variantes automatiques. Il se poursuit avec son moteur diesel à quatre cylindres de 2,2 litres, produisant 153 ch et 360 Nm de couple maximal. une boîte manuelle à 6 vitesses reste de série pour toutes les variantes. Désormais, le XUV500 est disponible en quatre variantes, notamment W5, W7, W9 et W11 (O).

Avec cela, le XUV500 est désormais le SUV le moins cher de son segment. Ses principaux concurrents sont MG Hector et Tata Harrier, qui sont similaires en termes de dimensions, de caractéristiques et de spécifications de moteur. Voici la comparaison des prix entre les trois:

SUV Prix XUV500 Rs 13,20 Lakhs à Rs 17,70 Lakhs Hector Rs 13,88 Lakhs à Rs 17,73 Lakhs Harrier Rs 13,69 Lakhs à Rs 20,25 Lakhs

Lisez aussi: Exclusif: BS6 Mahindra XUV500 Out Out; Devient plus coûteux de Rs 30,000

Étant donné que XUV500 et Harrier ne sont disponibles que dans les moteurs diesel, nous avons pris en considération le diesel Hector. Sinon, Hector reste le SUV le moins cher avec des prix à partir de Rs 12,74 Lakhs (ex-showroom). La variante de base du XUV500 est près de 50 000 à 70 000 moins chère que ses rivaux. La variante haut de gamme de XUV500 est moins chère de seulement 3000 roupies par rapport à Hector.

Harrier est disponible en configurations diesel-manuel et diesel-automatique. Alors que les deux autres obtiennent un MT à 6 vitesses en équipement standard. Le prix du manuel Harrier se termine à Rs 18,95 Lakhs, ce qui en fait toujours le plus cher de tous. En tenant compte des variantes automatiques, les prix montent à Rs 20,25 Lakhs (tous les prix hors showroom).

Si les caractéristiques doivent être comparées, Hector est sûrement le SUV entièrement chargé ici. Il existe de nombreuses fonctionnalités de Hector qui ne viennent sur aucun SUV dans ce segment. Certains points forts incluent un système d’infodivertissement à écran tactile vertical avec connectivité Internet i-Smart, un toit ouvrant panoramique, une climatisation à deux zones, un combiné d’instruments numérique, un réglage électrique des sièges, un éclairage d’ambiance et bien plus encore.

Lisez aussi: Exclusif: les meilleures variantes du BS6 Mahindra Scorpio sont plus chères de Rs 40,000

Mahindra va lancer l’an prochain la nouvelle génération XUV500 en Inde. Il obtiendra une toute nouvelle plate-forme qui rendra le SUV plus léger et plus solide que jamais. En dehors de cela, il y aura un nouveau langage de conception, des fonctionnalités plus premium et de nouveaux moteurs essence et diesel conformes à BS6.