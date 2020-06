Mahindra aurait pris des réservations non officielles pour la prochaine génération de Thar!

Selon un dernier rapport, plusieurs concessionnaires Mahindra ont commencé à prendre des réservations non officielles pour la prochaine génération de Thar, faisant allusion à son lancement imminent très bientôt.

Le Mahindra Thar doit être l’un des lancements de voitures les plus attendus de cette année et celui que les amateurs attendent patiemment. Il y a tout juste un certain temps, nous vous avons signalé un plan d’espionnage du nouveau Thar qui aurait été envoyé dans les chantiers des concessionnaires. Cependant, selon un dernier rapport, de nombreux concessionnaires Mahindra ont commencé à prendre des réservations pour le nouveau Thar. Bien que Mahindra n’ait pas annoncé l’ouverture officielle des réservations pour le SUV, les réservations non officielles pour le nouveau Thar font allusion au lancement imminent très bientôt.

Mahindra aurait ouvert des réservations non officielles pour la prochaine génération de Thar.

Le nouveau Mahindra Thar devait être lancé en avril, mais il y a eu de nombreux retards. Le rapport affirme également que le Thar pourrait être lancé sur le marché en août. La peur actuelle des coronavirus et la transition vers les normes d’émission de BS6 ont inévitablement retardé l’arrivée du nouveau SUV. Alors que nous sortons du verrouillage, Mahindra commencera probablement sa série de lancements avec le nouveau Thar et il sera bientôt suivi par le Scorpio de nouvelle génération et le XUV500 de nouvelle génération dans les prochains mois.

Le Mahindra Thar de nouvelle génération sera propulsé par une version conforme à la norme BS6 du moteur diesel de 2,2 litres éprouvé de Mahindra. Le moteur délivre désormais beaucoup plus de puissance à environ 140 ch et il s’accouplera à une boîte manuelle à 6 vitesses. Mahindra devrait même proposer une option de boîte de vitesses automatique avec le nouveau Thar. Cette fois-ci, Mahindra proposera également pour la première fois un nouveau moteur à essence sur le Thar. Ce nouveau moteur sera une unité turbocompressée de 2,0 litres qui appartient à la famille de moteurs mStallion de Mahindra.

Le Thar a également grandi à pas de géant en termes de design et d’esthétique. Ce n’est plus un tout-terrain robuste, mais avec des éléments de conception très sophistiqués. Il est également plus grand que son prédécesseur et semble plus performant que jamais. Les intérieurs bénéficient également d’un tout nouveau design de tableau de bord. Son bien plus premium et viendra beaucoup mieux équipé que son prédécesseur. En termes de fonctionnalités, le nouveau Thar sera équipé d’un système d’infodivertissement à écran tactile avec Apple CarPlay et Android Auto, un affichage multi-informations dans le tableau de bord, une climatisation manuelle et plusieurs ports USB.

Nous ne pouvons pas attendre que Mahindra dévoile enfin ce SUV. Avec toutes les mises à jour, les prix augmenteront bien sûr mais cela devrait quand même en valoir la peine. Lors de son lancement, le nouveau Mahindra Thar continuera de rivaliser avec le Force Gurkha qui a également été mis à jour lors de l’Expo Auto 2020. En dehors de cela, le Thar aura également un tout nouveau concurrent dans le Maruti Suzuki Jimny.