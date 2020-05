Mahindra ASLV est exactement le véhicule nécessaire pour survivre à une apocalypse

Le Mahindra ASLV est un véhicule spécialisé blindé léger spécialement conçu pour les besoins militaires et de défense qui peut offrir une protection balistique jusqu’au stade B7 et STANAG niveau II.

Vous savez que Mahindra est un fabricant de VUS qui sont construits comme un réservoir et aussi des véhicules commerciaux comme des camions et des camionnettes. Cependant, nous parions que vous ne saviez pas que Mahindra a également construit un véhicule blindé tout à fait comme ça. Ce monstre d’une machine que vous voyez ici est connu sous le nom de Mahindra ASLV et c’est un véhicule spécialisé blindé léger spécialement conçu. Bien sûr, ce n’est pas pour vous d’acheter, mais a été spécialement conçu pour les forces militaires et de défense.

Le Mahindra ASLV est exactement le véhicule dont vous avez besoin pour survivre à une apocalypse.

Ce Mahindra ASLV est tout à fait unique car il a été construit sur une architecture modulaire qui peut être mise à jour pour répondre aux besoins de l’utilisateur à tout moment. Cela permet également un entretien facile tandis que ce véhicule offre une protection balistique jusqu’au stade B7 et STANAG niveau II. Ce véhicule ne ressemble à rien d’autre sur la route, mais vous pouvez toujours l’identifier comme un Mahindra par sa calandre à sept lamelles à l’avant. L’esthétique de cet ASLV a également été très bien conservée.

Il s’agit d’un véhicule léger spécialisé blindé spécialement conçu pour résister à la protection balistique jusqu’au stade B7 et STANAG niveau II.

Conçu spécialement pour les forces militaires et de défense, le Mahindra ASLV a été soumis aux tests les plus rigoureux. Mahindra a testé ce véhicule contre des balles de 7,62 x 51 mm ainsi que sa protection contre les grenades à main HE36. Il a été soumis à de nombreux tests de survie et fait partie des programmes de suivi et d’essai des Forces de défense du gouvernement depuis près de 18 mois.

Lisez aussi: Regardez comment Maruti Swift bat les motos hors route lors de courses tout-terrain – Vidéo

Ce Mahindra ASLV a une capacité de charge d’environ 400 kg et son architecture modulaire permet une mobilité dans toutes les directions – avant, latéral et arrière – conformément au niveau STANAG Blasts et balistique de niveau 1. L’intérieur de la voiture a un espace pour quatre membres d’équipage ainsi qu’un immense espace de stockage pour les armes et les munitions. Il a été testé pour sa protection contre la balistique STANAG de niveau II et peut facilement être mis à jour selon cette spécification.

Lisez aussi: Tata Nexon sauve encore une fois les passagers des rochers et des collisions frontales

Sous le capot, ce Mahindra est propulsé par un moteur STEYR de 3,2 litres et 6 cylindres qui produit 215 ch de puissance maximale et 500 Nm de couple maximal. Le moteur est couplé à une transmission automatique à 4 vitesses et la puissance est envoyée aux quatre roues. Ce Mahindra ASLV a une capacité de charge utile de 1000 kg et offre même des fonctionnalités telles que le système de gonflage central des pneus. Ce véhicule est suspendu par une suspension indépendante à toutes les roues de Bilstein et est également équipé d’un treuil à récupération automatique. Le Mahindra ASLV a une vitesse de pointe de 120 km / h et peut atteindre 0 à 60 km / h en 12 secondes.