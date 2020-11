Maher dit que le culte MAGA de Trump devrait être déprogrammé de la même manière que NXIVM l’était (vidéo)

Bill Maher a terminé le dernier épisode de «Real Time» de 2020 avec une nouvelle édition de «New Rules» qui abordait un sujet qui ne manquera pas de beaucoup parler une fois que Trump cessera enfin d’essayer de voler l’élection qu’il a perdue et admettra que Joe Biden le fera. devenir président: que faire des partisans de Trump qui, pour le moment, ne semblent pas disposés à accepter ce qui s’est passé.

C’est une question importante car, malheureusement, bon nombre d’entre eux croient beaucoup de choses très fausses. Par exemple, 70% des répondants à un sondage récent insistent sur le fait que Biden n’a gagné qu’en raison d’une fraude électorale généralisée. (Pour être absolument clair, il n’y a absolument aucune preuve de fraude généralisée, et les responsables électoraux de tout le spectre politique de chaque État l’ont toujours dit.)

Mais dans ses dernières «Nouvelles règles», Maher a suggéré de prendre une page du scandale de la secte NXIVM et de l’histoire de la façon dont l’actrice Catherine Oxenberg a réussi à en sauver sa fille, l’Inde, et «« déteste la secte, aime la sectatrice ». «

Lisez aussi: Les gens sont très amusés après que Don Jr ait attrapé COVID-19: « Essayer si dur d’être comme son père »

Maher a commencé par parler de l’origine des adventistes du 7e jour, une secte chrétienne formée dans les années 1840 par le Dr William Miller, un théologien marginal qui affirmait avoir déterminé la date exacte de la seconde venue de Jésus – le 22 octobre 1844. Depuis que vous lisez ceci, vous savez que cela ne s’est jamais produit, mais le point de Maher était que nous connaissons cette histoire parce que les adventistes du 7e jour sont toujours là à ce jour – ils ont simplement adapté leurs croyances pour expliquer ce qu’ils appellent «la grande déception »Au lieu de conclure que tout cela était une fraude.

« Eh bien, récemment, il y a eu un autre grand groupe de personnes qui a eu une grande déception », a déclaré Maher alors que des images de partisans de Trump apparaissaient à l’écran, « et n’accepteront pas leur perte. Et le défi pour nous est de savoir comment sortir les gens d’une secte? Surtout lorsque chaque fois que vous présentez des preuves de ce qui est une réalité évidente, ils la prennent comme la preuve que vous participez à un complot pour les détruire.

« Pour la réponse à cette question », a déclaré Maher, « nous devons nous tourner vers, et je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont déjà deviné qui je vais dire maintenant, Catherine Oxenberg. »

Maher a récapitulé comment Oxenberg, présenté à la fois dans le documentaire de HBO «The Vow» et «Seduced» de Starz, a réussi à sauver sa fille du culte sexuel NXIVM après plusieurs années et de nombreuses déchirures cardiaques.

Lisez aussi: Fox retarde le retour au travail de bureau jusqu’en avril au milieu de la hausse des cas de COVID-19

«NXIVM était dirigé par un escroc qui purge maintenant 120 ans de service, Keith Raniere, alias« Vanguard ». C’est le nom qu’il s’est donné. Vanguard. Et pendant que je regardais ce documentaire, je ne pouvais pas m’empêcher de penser que Raniere – je veux dire, Avant-garde – m’a rappelé quelqu’un, mais je ne pouvais pas mettre le doigt sur qui », a plaisanté Maher. «Par exemple, comme la plupart des chefs de secte, Vanguard avait un besoin extraordinaire d’être entouré de lickers qui lui disaient à quel point il était génial.

Maher a ensuite joué certains des tristement célèbres clips des membres de NXIVM faisant l’éloge de Raniere.

«Hmm, à qui cela m’a-t-il rappelé?» Maher a sarcastiquement demandé, avant de diffuser un extrait des nombreuses conférences de presse extrêmement grinçantes (et embarrassantes à l’échelle nationale) pendant l’ère Trump au cours desquelles les personnes nommées par Trump et même les employés du gouvernement de carrière l’ont abondamment félicité. (Comme ce clip extrêmement difficile à regarder du début de la présidence de Trump.)

«Oh ouais, ce type. Celui qui se vante aussi toujours de son génie.

Maher a ensuite roulé quelques clips au cours des années où Trump fait exactement cela: «Mais je suis plus intelligent que lui. Je suis plus intelligent que quiconque. «Je suis un génie très stable» et «un très gros cerveau».

Lisez aussi: Trevor Noah le perd à cause du désordre de teinture capillaire de Giuliani: « Son cerveau était-il lui-même? » (Vidéo)

«Eh bien, comprenez ceci: les partisans de Vanguard pensaient qu’il était la personne la plus intelligente du monde. Parce qu’il leur a dit. Il leur a dit qu’il parlait en phrases complètes quand il en avait un [years old]», A poursuivi Maher. «Et aussi qu’il a inventé ses propres mathématiques. Tout comme le Dr William Miller. Et le statut de Trump et de Vanguard en tant que chefs de secte est né de leurs mythes de création en tant que savants d’affaires hors du commun.

«Alors qu’en réalité, l’activité de consommation en ligne de Vanguard était un système pyramidal fermé par l’État de New York, et à propos d’un succès alors que les trois casinos Trump ont fait faillite dans les années 90», a déclaré Maher. «Oh, et ils ont tous les deux commencé de fausses écoles. Et puis il y a le fait que les deux hommes étaient si impénitents, ils ne pouvaient littéralement pas s’empêcher de s’en vanter.

Maher a ensuite roulé deux clips – la première vidéo de Raniere disant: «Si nous conquérons une femme, si nous prenons ce que nous voulons f -, quoi que ce soit, et baisons… et si nous faisons ce que nous voulons… et ils l’aiment, »Suivi de la tristement célèbre cassette« Access Hollywood ».

«Et comme tous les chefs de sectes, ils devaient avoir autour d’eux cette reine des abeilles qu’ils suppléaient pour recruter d’autres dans leurs jeux malades. Vanguard avait l’actrice de «Smallville» Allison Mack. Trump a Lindsey Graham », a déclaré Maher après la fin des clips. Puis il est arrivé à son point principal.

Lisez aussi: Tout le monde a des sentiments sur l’incident de coloration capillaire de Rudy Giuliani

«Et vous savez que lorsque vous combattez une secte, vous ne vous battez pas seulement contre les dirigeants, mais contre tous les facilitateurs qui vous voient comme un ennemi. La vérité est une menace pour eux. C’est pourquoi ce que Catherine Oxenberg a fait était si instructif. Vous avez entendu la phrase «haïssez le péché, aimez le pécheur». Eh bien, elle a pratiqué «haïr le culte, aimer le sectateur» », a déclaré Maher.

«Elle n’a pas crié à sa fille qu’elle était stupide. Elle ne l’a pas interrompue. Elle a juste continué d’essayer de lui rappeler qui elle était. Je pense que nous devons essayer cela sur Qanon. Vous savez, ceux qui croient que les riches libéraux dirigent un réseau pédophile massif et mangent des bébés et dans certains cas sont vraiment des lézards portant un masque humain. Et ils étaient aussi sûrs que Trump allait gagner sa réélection que les partisans du Dr Miller l’étaient que le monde allait se terminer en 1844 », a-t-il poursuivi.

«On leur a dit de faire confiance au plan. Que Trump obtiendrait un deuxième mandat consacré à la destruction du réseau démocratique du trafic sexuel. Mais maintenant sur les babillards électroniques, nous pouvons voir qu’ils ont des doutes et du découragement. L’un d’eux a écrit: «Ma foi est ébranlée. J’ai suivi le plan. Trump a perdu. Et maintenant?' »

« Et maintenant? Possibilité de lever la balance de leurs yeux. Mais cela n’arrivera pas en se moquant d’eux, en les traitant de stupides ou en faisant des remarques intelligentes comme «si Kamala Harris est vraiment une personne lézard, pourquoi n’a-t-elle pas mangé cette mouche sur la tête de Mike Pence? Ne fais pas ça. Je dis ne fais pas ça. Vraiment. Encore un et puis ne le faites pas », a plaisanté Maher.

«Au contraire, si vous avez des proches de Trump pour Thanksgiving, comprenez qu’ils ont vécu un événement traumatisant. Leur sauveur, leur morceau le plus fort, le plus intelligent et le plus viril d’un leader qui ait jamais vécu, vient de se faire botter le cul par l’homme de 2000 ans. Alors ne jubilez pas, n’essayez même pas d’argumenter, parce que se disputer avec des gens de secte ne fait qu’empirer les choses », a déclaré Maher.

Lisez aussi: Kimmel blague Giuliani était « littéralement en train de mourir là-haut » lors de la débâcle de la teinture capillaire en conférence de presse (vidéo)

Maher a conclu les choses avec un clip d’Oxenberg disant: «S’il y a de l’espoir, ce n’est dans aucun des mots qui ont été communiqués. C’est ici », se référant à son cœur.

«Et il en va de même pour moi», a conclu Maher.

Bien que nous admettions que cela ressemble à un conseil judicieux, nous sommes obligés de noter certaines informations corrélées malheureuses: les adhérents de la théorie du complot QAnon, qui chevauchent grandement le public général de Trump. Malheureusement, comme en témoigne ce fil Reddit, le plus souvent, les personnes qui ont essayé de sauver leurs amis ou les membres de leur famille de QAnon ont plutôt été forcées de rompre leurs liens et de s’éloigner beaucoup plus souvent qu’elles n’ont réussi. Lisez ici quelques-unes des histoires angoissantes et déchirantes de personnes perdues contre QAnon.

Cela dit, si vous connaissez quelqu’un qui a été pris au piège par une secte dangereuse comme QAnon, voici quelques ressources. Mais une dernière chose: les cas de COVID-19 augmentent considérablement, nous espérons donc que vous n’aurez aucune de ces conversations pendant Thanksgiving, à moins que ce ne soit terminé Zoom.