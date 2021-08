Magnum saison 4 : que sait-on de la suite de la série diffusée sur TF1 ?

Ce soir, mardi 17 août, TF1 diffuse les derniers épisodes de la saison 3 de Magnum. Il est donc tout à fait légitime de se demander si une saison 4 est prévue ou non pour la série suivant les aventures de Thomas Magnum.

Magnum est une série dramatique d’action basée sur la série du même nom des années 1980. Créée par Peter M. Lenkov et Eric Guggenheim, la série est sortie initialement le 24 septembre 2018 sur CBS, la chaîne de télévision américaine. Elle est centrée sur un détective privé basé à Hawaï, Thomas Magnum, qui s’appuie sur son expérience d’ancien Navy SEAL pour résoudre des crimes. Il est généralement assisté par Juliet Higgins, TC et Rick. Dès sa sortie, la série a reçu un accueil mitigé de la part des critiques et des téléspectateurs, car ils ne peuvent s’empêcher de la comparer à la série originale.

Si certains ont apprécié ce reboot ensoleillé, beaucoup lui ont reproché de s’éloigner des aspects emblématiques de la série originale. Par exemple, beaucoup ont exprimé leur aversion pour le fait que Higgins est un personnage féminin dans la série de CBS, contrairement à Jonathan Higgins de la version des années 80. Cependant, certains téléspectateurs ont salué ce changement. Les fans aiment également l’ambiance décontractée et facile à vivre du reboot, ce qui est assez rafraîchissant pour une série qui tourne autour du crime. Alors que la troisième saison se termine sur TF1, les fans sont impatients de mettre la main sur la quatrième saison. Naturellement, la question se pose : y aura-t-il une saison 4 ? C’est ce que nous allons découvrir !

Date de diffusion de la saison 4 de Magnum

La saison 3 de Magnum a été diffusée le 4 décembre 2020 sur CBS, et s’est achevée le 7 mai 2021. En France TF1 a diffusé la saison 3 entre le 27 juillet et le 17 août 2021. La troisième saison compte 16 épisodes d’une durée d’environ 45 minutes chacun.

Quant à la quatrième saison, vous seriez heureux d’apprendre ce que nous savons. Le 15 avril 2021, la série a reçu le feu vert pour de nouveaux épisodes. Depuis que CBS a annulé MacGyver, qui est aussi une création de Lenkov, les fans se demandaient si cette série allait subir le même sort. Ils ont donc poussé un soupir de soulagement lorsque Magnum a reçu la commande pour une nouvelle saison. Pour les non-initiés, suite au licenciement de Lenkov pour cause d’environnement de travail toxique avant la saison 3, la série est dirigée par Gene Hong (le remplaçant de Lenkov) et le co-créateur original Eric Guggenheim.

The Spirit of Aloha is alive and well—#MagnumPI will return for Season 4! 🎉🤙 pic.twitter.com/8hZUzzOd5s — Magnum P.I. (@MagnumPICBS) April 15, 2021

Malgré le renouvellement, une date de sortie officielle n’a pas encore été révélée. Il a été rapporté que la quatrième saison devrait commencer à être tournée au début du mois de septembre 2021. Si cela se produit, elle pourrait suivre un calendrier de production similaire à celui de la saison 3, dont le tournage a commencé à la mi-septembre 2020. Nous pouvons donc affirmer sans risque qu’une quatrième saison serait prête à être diffusée à peu près à la même période de l’année, en décembre 2021 aux Etats-Unis. Par conséquent, si le tournage de la prochaine saison commence comme prévu, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 4 de “Magnum P.I.” soit diffusée à la fin de 2021. Pour la France, on peut espérer le même délai, entre la diffusion sur CBS et TF1 et donc espérer voir la saison 4 de Magnum dans le courant de l’été 2022.

Casting de Magnum saison 4

Jay Hernandez incarne le personnage titulaire, Thomas Magnum. Perdita Weeks joue le rôle de Juliet Higgins, un ancien agent du MI6 qui est en charge de Robin’s Nest et devient plus tard le propriétaire du domaine. Zachary Knighton et Stephen Hill incarnent les amis de Magnum, Orville “Rick” Wright et Theodore “TC” Calvin, respectivement. Les autres membres importants du casting sont Tim Kang (Détective Gordon Katsumoto), Amy Hill (Teuila “Kumu” Tuileta), Lance Lim (Dennis Katsumoto), Christopher Thornton (Kenny “Shammy” Shamberg), Bobby Lee (Jin), et Jay Ali (Dr. Ethan Shah).

Nous pouvons nous attendre à ce que la plupart d’entre eux reprennent leur rôle dans la prochaine saison. Cependant, Lim, Lee et Ali pourraient être les exceptions puisque les arcs de leurs personnages respectifs semblent avoir atteint un point final naturel dans la saison 3. De nouveaux acteurs pourraient rejoindre le casting pour incarner de nouveaux personnages puisque chaque épisode traite d’un nouveau crime.

De quoi parlera la saison 4 de Magnum ?

Vers la fin de la saison 3, Magnum et Higgins travaillent sur une affaire intéressante qui implique une personne ayant un passé d’espion. Bien qu’il semble que le duo pourrait avoir une romance à l’avenir, ce n’est pas le cas actuellement. Une conversation avec l’oncle Bernardo semble avoir donné à Magnum une nouvelle perspective sur sa dynamique avec Higgins. Cependant, Higgins traverse une période difficile depuis qu’Ethan a décidé de partir au Kenya pour six mois.

Dans la quatrième saison, nous pourrions voir une nouvelle équation se dessiner entre Higgins et Magnum, qui ont été jusqu’à présent des partenaires commerciaux et “rien de plus que des amis”. Le duo dynamique continuera également à résoudre des crimes avec l’aide de TC et Rick. Nous pouvons donc nous attendre à de nombreuses autres aventures et peut-être à une certaine romance dans la prochaine édition de la série d’action.