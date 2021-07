Magnum saison 3 sur TF1 : intrigue, casting, tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles enquêtes de Thomas Magnum

Après la diffusion des derniers épisodes de la saison 2 de la série « Magnum » le 20 juillet dernier, TF1 n’a pas attendu longtemps pour nous faire découvrir la suite sachant que ça fait déjà un an que les fans ont attendu le retour de Thomas Magnum. La saison 3 de la célèbre série américaine sera donc diffusée dès ce 27 juillet à partir de 21H05. Créée et réalisée par Eric Guggenheim et Peter M. Lenkov à qui l’on doit également le titre « Hawaii Five-0 », la série a rencontré un tel succès qu’elle compte actuellement 4 saisons dont la troisième est composée de 16 épisodes. Un mélange du genre dramatique et action que les téléspectateurs français ont beaucoup apprécié. Mais que nous réserve alors cette nouvelle saison ?

« Magnum », c’est quoi l’histoire ?

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le titre, il s’agit d’une série dramatique bourrée d’action adaptée de la version de 1980 à 1988 avec Tom Selleck. Il s’agit donc d’une version plus moderne et plus travaillée de l’originale même si évidemment certains fans préfèrent celle d’avant. Toutefois, cette nouvelle version de 2018 a tout de même réussi à conquérir le cœur d’un nouveau public à travers le monde. Sinon pour en revenir à l’histoire, on y suit celle de Thomas Magnum, un officier décoré de l’unité d’élite des SEAL de la Marine américaine qui à son retour de mission en Afghanistan décide de s’installer à Hawaï.

Vivant désormais dans le domaine de Robin Master, un riche écrivain, il assure en même temps la sécurité et travaille en parallèle comme détective privé. Il peut compter sur l’aide de TC et Rick, ses frères d’armes pour résoudre ses nombreuses enquêtes ainsi que celle de Juliet Higgins. Toujours accompagnée de ses dobermans Zeus et Apollon, Higgins, la majordome britannique du domaine (ex-agent du MI6) est également chargée de garder un œil sur Magnum tout en s’assurant qu’il n’abuse pas de la générosité de son riche patron. Voilà comment a débuté l’incroyable aventure de Thomas Magnum.

Que nous réserve la saison 3 ?

Le grand final de la saison 2 de « Magnum » a donc été diffusé le 20 juillet dernier sur TF1 et pour le grand bonheur des fans, la chaine a décidé d’enchainer directement avec la troisième.

Comme nous le savons déjà, Juliet Higgins, la majordome britannique a failli se faire expulser d’Hawaï à cause de l’expiration de son visa longue durée. Elle a tout de même réussi à trouver une solution pour rester sur l’île d’Oahu, tout cela grâce à Robin Master. En même temps, elle devient aussi la nouvelle propriétaire de la luxueuse résidence du millionnaire. En étant désormais celle qui gère tout dans le domaine, elle décide de torturer Magnum en exigeant un loyer et en prenant sa Ferrari.

Le détective privé prend alors une grande décision, quitter la maison d’amis. Cependant, dans ces nouveaux épisodes, le duo n’aura pas le temps de se chamailler longtemps, car ils sont appelés pour une mission très importante. Un couple demande leur aide afin de trouver des réponses concernant le frère de la femme, disparu depuis presque 18 ans, puis a été aperçu récemment sur l’île. Nos deux héros vont alors être embarqués dans une affaire de vengeance très complexe dans laquelle TC va se faire kidnapper et Higgins va être gravement blessée. Quant à Magnum, il sera confronté à sa plus grande peur, c’est de perdre Juliet, ce qui l’amène à comprendre qu’il tient beaucoup à elle. Comment va-t-il libérer TC ? Et comment va évoluer la relation entre nos deux héros sachant qu’un certain médecin du nom d’Ethan va s’immiscer entre nos deux héros ? Les réponses à découvrir dès ce soir sur TF1.

Qui verra-t-on au casting de cette saison ?

Pour la saison 3 de « Magnum », les fans pourront être sûrs de retrouver l’ensemble du casting initial de la série. On reverra ainsi Jay Hernandez dans le rôle de Thomas Magnum et Perdita Weeks dans le rôle de Juliet Higgins. À leurs côtés, nous reverrons également Zachary Knighton (Rick), Stephen Hill (T.C.), Amy Hill (Kumu) et Tim Kang (Gordon Katsumoto).

Donc, si vous avez suivi et aimé les deux premières saisons, rendez-vous ce soir à 21H05 pour découvrir la saison 3 de « Magnum ».