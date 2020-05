Magic: The Gathering classé comme le jeu le plus populaire sur eBay

À un taux de vente d’un article par minute, Magic: The Gathering a été classé comme le jeu le plus populaire vendu sur eBay. Pour cette raison, eBay a décidé de s’associer à ABUGames, un site populaire de classement et de vente de cartes uniques, pour vendre aux enchères la magie les cartes des premiers sets de l’histoire du jeu.

La série d’enchères, qui débutera le 12 mai à 23 h, heure de l’Est (ou 20 h, heure du Pacifique), mettra en vedette des cartes d’une variété d’anciens décors historiques tels que Les nuits arabes, Légendes, L’obscurité, et même le noyau d’origine se définit! Vraiment une vue à voir en ligne, ces morceaux classés de la magieSon histoire est probablement encore plus belle dans la paume de sa main.

En plus de cette importante vente aux enchères de Magic: The Gathering cartes, eBay offre également aux joueurs la possibilité de précommander des cartes de leur dernier jeu, Ikoria: Repaire des béhémoths. Nous ici à Saignement frais ont continué Ikoria longuement déjà, entre jaillir sur la série Godzilla et faire un examen approfondi des meilleures cartes Ikoria Limité, mais il convient de noter au moins qu’eBay vend des Boosters Collector à environ 200 $ à partir du 11 mai.

Cela peut sembler une tonne d’argent pour de nombreuses personnes, car la boîte de rappel moyenne est d’environ 100 $ plus les taxes ou les frais d’expédition qui peuvent être retirés de la vente. Cependant, il s’agit d’un Booster Collector, ce qui signifie qu’il est susceptible d’avoir beaucoup plus de raretés par pack. De plus, nous avons vu ces boîtes aller en ligne jusqu’à 250 $ par boîte, donc c’est vraiment un très bon prix.

Que pensez-vous de cette équipe de tag par eBay et ABUGames? Dans un monde dominé par le verrouillage et la distanciation sociale, la commande de vieilles cartes classées est-elle un investissement viable? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires ci-dessous!

