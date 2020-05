Magazine d’aperçu EMPYRE GRATUIT à venir JUILLET 1

Crédit: Mahmud Asrar (Marvel Comics)



Empyre # 1 ne sortira pas avant le 15 juillet, mais Marvel a annoncé qu’elle amorçait la pompe avec un spécial Magazine Empyre Previews pour faire ses débuts le 1er juillet comme un article gratuit pour les magasins de bandes dessinées. Cependant, le magazine a été finalisé avant que l’arrêt de la distribution mené par COVID-19 ne retarde tout, y compris Empyre, ce qui rend certaines informations obsolètes selon le rédacteur en chef de Marvel, C.B. Cebulski.

« Le Empyre Preview Magazine a été produit avant que le monde extérieur à nos fenêtres ne devienne bizarre, vous trouverez donc qu’il contient des informations obsolètes « , a déclaré Cebulski dans l’annonce aux détaillants.

« Alors que les plans de publication de Mighty Marvel ont peut-être changé en raison de cette pause pandémique, cette publication regorge toujours d’informations utiles et d’informations en coulisses que nous voulions partager avec nos fantastiques fans, afin que vous puissiez entrer tôt dans toute l’excitation de Empyre. Et même si certaines histoires ne seront plus liées à l’événement – Vous ne savez jamais, un jour nous pourrons revoir ces concepts et personnages sympas! «

Marvel n’a pas divulgué le raisonnement pour aller de l’avant avec la publication d’un magazine partiellement obsolète.

« Le Empyre Preview Magazine donnera aux lecteurs un aperçu de l’intérieur Empyre et comment cela a un impact sur tous les différents personnages de Marvel à travers l’univers – non seulement dans la série principale, mais aussi dans les projets liés liés où les événements de Empyre déborder sur d’autres titres « , a déclaré Tom Brevoort, rédacteur en chef de Marvel.

Chaque détaillant recevra 25 exemplaires gratuits du Empyre Preview Magazine, avec des paquets supplémentaires de 25 pièces disponibles pour 5 $ chacun en gros.