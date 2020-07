Mafia: édition définitive reportée à fin septembre

Si vous pensiez que nous étions sortis de l’autre côté des retards liés à COVID-19, vous voudrez peut-être réfléchir à nouveau. Mafia: Definitive Edition, dont le lancement était initialement prévu le mois prochain, a été reporté au 25 septembre 2020. Le développeur Hangar 13 cite la pandémie de coronavirus en cours comme raison, mais il espère compenser le retard avec un examen approfondi de la refaire le 22 juillet.

S’adressant à Twitter, le studio a déclaré: « Bien que nous avions initialement prévu de publier le jeu un mois plus tôt le 28 août, finaliser tout à temps pour cette date de lancement est devenu de plus en plus difficile en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 en cours, et de la la dernière chose que nous voulons faire est de compromettre la qualité de l’expérience. » Hangar 13 poursuit en déclarant qu’il s’est engagé à créer un remake digne du classique de 2002 avec de nombreux membres de l’équipe crédités pour avoir travaillé sur le titre original.

Êtes-vous prêt à attendre un autre mois pour Mafia: Definitive Edition, ou y a-t-il d’autres jeux qui sortent à cette époque et qui ont une priorité plus élevée pour vous? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.