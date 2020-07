Mafia: Definitive Edition – Voici comment la carte diffère de l’original

le Remake de la mafia est bien plus que de meilleurs graphismes ou mécanismes de jeu. Le monde du jeu a également énormément changé, comme l’explique aujourd’hui le développeur Hangar 13.

Sur ce point également, l’original était fortement orienté et les bâtiments, les rues et les structures ont été conservés, mais la partie nord de la carte autour du lac Fyer peut maintenant être explorée librement, quel que soit votre progression dans l’histoire.

«Lors de la refonte du monde du jeu, les structures de base de l’original ont été utilisées, c’est pourquoi les quartiers individuels, les blocs de rues et les rues principales sont toujours très proches du matériel source, même si certains noms ont changé. Des emplacements importants du jeu original, tels que Clarks Motel, l’aéroport international ou l’hippodrome sont toujours là. Cependant, la partie rurale au nord de la carte peut désormais être explorée librement sans avoir à atteindre un certain point de l’histoire. Fini les murs invisibles ou les écrans de chargement. «

Certains quartiers ont également reçu diverses améliorations pour les rendre plus atmosphériques, par exemple avec des complexes de bâtiments plus hauts qui reflètent le boom de la construction à l’époque.

«Chinatown est maintenant caractérisé par sa propre architecture, typique de l’époque, et est peuplé d’une communauté chinoise florissante qui n’existait pas dans le jeu original. Dans d’autres quartiers de la ville, la topographie a été modifiée pour rendre la conduite sur les routes plus variée et pour créer de superbes points de vue. De là, vous pouvez maintenant admirer la ligne d’horizon de Lost Heaven. Une vision aussi lointaine n’était pas encore possible avec le matériel de 2002. »

Selon le Hangar 13, chaque trimestre promet un flair très spécial. Pendant la journée, les rues sont bondées de piétons affairés, remplis de taxis jaunes et enveloppés dans la fumée des cheminées de l’usine. Cependant, lorsque le soleil se couche, les rues sont plus calmes et les trottoirs sont presque vides. Ici, entre autres, entrent en jeu les enseignes au néon des hôtels et des lieux de divertissement, qui sont à peine visibles pendant la journée, etc.

le Mafia: édition définitive paraîtra le 25 septembre 2020.