Maeva Ghennam victime d’une énième tentative de cambriolage

La candidate, rendue célèbre par sa participation dans les Marseillais, a fêté ses 23 ans le 14 mai dernier. Pour l’occasion, elle a tenu à inviter ses proches et ses amis pour une fête qu’elle a organisée chez elle.

Mais voilà, le jour de son anniversaire, des personnes mal intentionnées ont tenté de cambrioler le domicile de la demoiselle durant la fête. En effet, certains de ses invités se sont fait voler des effets personnels dans leurs voitures garées devant la propriété.

Une énième histoire qui se répète

Ce n’est pas la première fois que Maeva Ghennam fait face à ce genre de mésaventure. En effet, c’est une histoire qui commence à revenir de plus en plus souvent. Pas plus tard que le 27 mai dernier, elle a de nouveau raconté qu’elle a été victime d’une nouvelle tentative de cambriolage. Alors qu’elle avait des invités dans la maison, l’alarme s’est mise à sonner plusieurs fois.

Si au début, elle a privilégié la thèse d’un dysfonctionnement technique, maintenant elle en est sûre, c’était bien une tentative de cambriolage. « Mon alarme a sonné toute la nuit, heureusement qu’on était équipés comme jamais », a-t-elle confié sur les réseaux sociaux. « D’un coup, l’alarme a sonné une première fois. Je la désactive, je la réactive. Elle re-sonne, et là, on a tous pris peur (…) en une minute il y avait tout le monde chez moi. C’était le bordel. J’en rigole parce que j’ai décidé de relativiser (…) Heureusement qu’il n’a rien pu nous arriver, je suis entourée ! », a-t-elle raconté, tentant de garder une attitude positive. « Avec mes cousins, c’était trop drôle (…) hier si vous saviez… Il y avait tout le monde chez moi : la BAC, mon frère, ma famille (…) C’était une horreur ». La jeune femme le prend avec humour après les faits, mais ce soir-là elle n’en a pas dormi de la nuit.

Une expérience qu’elle relativise de plus en plus

Durant la première tentative de vol à son domicile, la jolie brune a décidé de relativiser les choses. En effet, elle a décidé de montrer son côté positif dans les réseaux sociaux. En se montrant courageuse face aux internautes, elle a notamment déclaré : « Si vous pensez que vous allez m’achever ou me faire peur, vous rêvez. Je pars chez ma mère juste pour me calmer. Dès demain, l’alarme sera réparée et je revivrai ma best life ! »

La preuve ? Elle vient de faire un cadeau très symbolique à sa grand-mère. Car oui, depuis qu’elle est devenue une star du petit écran, ce n’est pas l’argent qui lui manque. Ce qui fait d’elle une cible privilégié pour les malfrats. Quand elle était plus jeune, c’est surtout sur sa grand-mère qu’elle se reposait.

Pour nourrir la petite famille, sa grand-mère faisait le tour des restos du cœur. Autant dire que les temps étaient difficiles. Maintenant qu’elle vit dans l’opulence et le luxe, elle a décidé de rendre hommage à celle qui a pris soin d’elle d’une manière très particulière : « Les Restos du Cœur, c’est une association qui me tient beaucoup à cœur, notamment ce qu’ils ont fait avec monsieur Coluche. C’est super important de donner, même un petit peu, c’est le geste qui compte ! Moi mes amours, vous savez pourquoi j’ai choisi cette association les Restos du cœur ? Parce que quand j’étais petite, ils donnaient de la nourriture à ma grand-mère. Ma grand-mère n’avait pas forcément beaucoup de sous et j’y allais même quand j’étais toute jeune avec elle pour chercher les courses. C’est pour ça que j’ai préféré donner à cette association et franchement c’est magnifique ce qu’ils font… Même les gens qui travaillent bénévolement, qui donnent de la nourriture. » Elle rajoute sur son snapchat : Je suis très contente, j’ai réussi à avoir les Restos du cœur et je vais aller leur déposer un chèque. J’ai vendu le sac à Manon, parce que les Restos du Cœur ne prennent pas le sac donc je l’ai vendu et l’argent qu’elle m’a donné, je vais le donner aux Restos du Cœur.