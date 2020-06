Maeva Ghennam, Les Marseillais : une dent en moins après une visite chez le dentiste

Maeva Ghennam est l’une des figures emblématiques de l’émission phare diffusée par la chaîne W9, « Les Marseillais ». La starlette de la téléréalité s’est rapidement révélée aux yeux du grand public en faisant monter les décibels dans la villa en Australie, notamment lors de la saison 7.

Comme toutes les autres célébrités du petit écran, Maeva fait régulièrement des apparitions sur les réseaux sociaux. Récemment, la jeune femme de 23 ans a d’ailleurs réussi à faire parler d’elle.

Maeva Ghennam a perdu une dent

La vidéo publiée par cette adepte de la chirurgie esthétique a rapidement fait le tour de la toile. Celle-ci n’a par ailleurs pas manqué de susciter les fous-rires des internautes ainsi que les moqueries de ses très chers camarades de « Les Marseillais ». Dans cette publication en date du dimanche 31 mai, Maeva est apparue devant ses fans avec une dent en moins. Comme on pouvait le voir dans sa story en effet, un trou noir fit son apparition en plein milieu de son sourire, auparavant connu pour sa blancheur et sa perfection.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ❤️| FANPAGE (@maevaa_actus) le 30 Mai 2020 à 2 :44 PDT

Et pourtant, la candidate de téléréalité venait d’opérer une visite chez son dentiste. Autrement dit, la belle brune voulait partager à ses 2 millions d’abonnés sur Instagram le résultat de sa dernière opération chirurgicale qui s’est déroulée 24 heures auparavant. Lorsque Maeva a donc décidé de dévoiler son sourire brillant à ses fans, l’une des facettes dentaires qu’on venait à peine de lui implanter est malheureusement tombée.

La jeune femme aurait pu facilement assumer une telle situation et rapidement sortir de l’embarras. Cependant, la coquille en question, destinée à recouvrir sa denture, était celle du devant. Son sourire si blanc et parfait a pour ainsi dire laissé place à un trou noir lui donnant ce nouveau look. C’est entre autres la raison pour laquelle elle a décidé de le révéler sur les réseaux sociaux. Quant à ses camarades des « Marseillais », en voyant sa publication, ils n’ont pas hésité à se moquer d’elle.

La starlette a fait l’objet de grosses parties de rigolade

Malgré cette mésaventure, Maeva Ghennam a quand même eu le courage de dévoiler sa figure à ses followers. Sur son visage, on pouvait refléter une lueur de fierté et de joie immense qui par la suite, s’est transformé en un brun de désespoir. En dépit de sa déception, elle n’a pas manqué de faire rire les internautes et de susciter les moqueries des autres candidats de l’émission de W9. Parmi eux, on pouvait constater Carla Moreau, Kevin Guedj et Benjamin faisant d’elle l’objet de leur ironie. En effet, ces derniers n’ont pas hésité à partager en masse des photos du nouveau look de leur camarade.

Une situation catastrophique pour Maeva

Le grand public, mais surtout les fans de la starlette, ont évidemment l’habitude de voir la jeune femme faire parler d’elle ou de son corps. Étant très active sur les réseaux sociaux, elle est très plébiscitée pour sa personnalité, son caractère impulsif ou encore son franc-parler. C’est pourquoi cette récente publication a créé le buzz chez les internautes. S’ils ont effectivement pour coutume de voir Maeva publier une photo de son petit caniche ou de ses dernières acquisitions shopping, ils se sont moins attendus à des images relatant la célébrité avec un souci d’ordre médical. La publication de la jeune femme de 23 ans a donc été une grande surprise pour eux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 24 Mai 2020 à 8 :23 PDT



De son côté, la candidate de téléréalité a rapidement repris le dessus pour retrouver une dentition parfaite ainsi que son sourire ravageur. Dès le lendemain, elle a réglé la situation. Au final, la jeune Marseillaise n’a pas manqué de partager son soulagement : « Voilà, j’ai réparé ma dent et là, je n’ai plus mal à la tête. » explique cette dernière qui ressentait des « migraines de ouf » à cause de sa denture dépourvue de sa coquille. D’après ses confidences, une fois débarquée à Paris, elle semble avoir retrouvée confiance en elle malgré cette situation embarrassante qu’elle avait subie. « Mais là, j’ai une dent ! », souligne-t-elle.