Mads Mikkelsen s’apprête à remplacer Johnny Depp dans Fantastic Beasts 3

Plus tôt ce mois-ci, Johnny Depp a révélé dans un post Instagram que Warner Bros. lui avait demandé de démissionner de son rôle de Gellert Grindelwald dans la troisième entrée du Bêtes fantastiques série et qu’il se conformerait à ces souhaits. La vie personnelle de Depp, y compris son divorce extrêmement controversé avec l’actrice Amber Heard, a fait de l’acteur une sorte de mouton noir dans l’industrie, les gens ne sachant pas s’ils soutiendraient quoi que ce soit dans lequel il était. Depuis lors, Warner Bros. a cherché un remplaçant pour Depp, et il semble qu’ils en aient trouvé un. Selon un communiqué de presse envoyé par Warner Bros.et obtenu par IndieWire, le favori au départ pour le rôle Mads Mikkelsen remplacera Depp dans Bêtes fantastiques 3, qui est actuellement en production à Londres.

le Bêtes fantastiques la série a eu une sorte de tour étrange jusqu’à présent. Le premier film s’est plutôt bien passé et a reçu des critiques généralement favorables de la part des critiques et des fans de la série Harry Potter. C’était le début d’une histoire en plusieurs parties que Warner Bros. avait l’intention de raconter, mais le deuxième film n’a pas aussi bien fonctionné. Il a sous-performé au box-office, et même les fans des livres Potter ne semblaient pas l’apprécier autant. Warner Bros. semblait miser sur l’idée que tout dans le monde Potter ferait bien par extension de faire partie du monde de Harry Potter. Cela ne semble pas être le cas, et Bêtes fantastiques 3 a été retardé pour réoutillage supposé.

Cela est allé de mal en pis avec la pandémie COVID-19 en cours arrêtant la production et Eddie Redmayne refusant de condamner JK Rowling des tweets TERF extrêmement problématiques et l’ont même défendue à long terme tout en Ezra Miller a été surpris en train d’étouffer des fans féminines. On ne sait pas si Warner Bros. envisage de nous donner trois autres de ces films, mais en termes de distribution et d’équipage problématiques, celui-ci est probablement l’un des pires. Mikkelsen est un bon acteur, cependant, et vu à quel point il a poussé pour une relation LGBTQ + à Hannibal, peut-être Bêtes fantastiques 3 prendra le sous-texte de Dumbledore et Grindelwald et en fera du texte.

Bêtes fantastiques 3 a actuellement une date de sortie du 15 juillet 2022.

