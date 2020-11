Mads Mikkelsen remplaçant Johnny Depp comme Grindelwald dans Fantastic Beasts 3

Mathon Lot 3 pièces - 2 poêles 24 et 28 cm et une Crêpière avec revêtement Dur comme la pierre Mathon

Retrouvez le goût authentique de la viande, cuite comme sur une pierre naturelle ! Le Set 3 pièces comprenant les 2 poêles de 24 et 28 cm et la crêpière 26 cm avec revêtement Dur comme la pierre fait partie de la nouvelle gamme Mathon d'ustensiles au revêtement dur comme la pierre : la cuisson est homogène et