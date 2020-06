Madeleine McCann : confusions sur le sort de la fillette

Plus de 14 ans après sa disparition au Portugal, la famille McCann s’accrochait encore ce lundi à un nouvel espoir, celui de revoir un jour leur fille vivante.

Hans Wolters, un procureur allemand avait affirmé qu’il n’existait aucune preuve médico-légale qui permettrait de dire avec certitude que Madeleine McCann est décédée. Toutefois, dans la soirée du lundi 15 juin, les parents de la jeune fille auraient reçu une lettre du procureur stipulant que leur fille était officiellement morte. Entre colère et indignation, les parents de Maddie McCann demandent des preuves.

Un effrayant ascenseur émotionnel

Lundi dans la matinée, les médias faisaient l’écho d’une bonne nouvelle dans cette affaire. Ils affirmaient notamment qu’il y avait des chances pour que Maddie McCann soit encore en vie. Cela a alors ravivé l’espoir des parents de la jeune fille.

Plus tard dans la soirée, c’est par courrier que Kate et Gerry McCann ont appris la funeste nouvelle. Selon la justice allemande, leur petite fille serait morte. Sans aucune autre explication. Il faut dire que cette affaire s’est accélérée depuis quelque temps avec l’arrestation d’un suspect. Effectivement un allemand de 43 ans a été arrêté il y a de cela deux semaines. Christian Brueckner a été appréhendé par la police allemande pour des agressions sexuelles. C’est à partir de là que la justice a fait le rapprochement avec l’affaire McCann.

L’enquête avant tout

Pour le moment, personne n’a d’idée sur les éléments que la police a en sa possession pour en arriver à cette conclusion macabre. Par peur de faire échouer l’enquête, aucune information n’a été diffusée. Une chose est sûre : toutes les accusations se portent vers Christian Brueckner, le suspect n° 1 dans l’affaire.

Ces révélations de la police allemande suscitent tout d’abord de l’indignation de la part des parents McCann. Pour eux, rien n’est certain tant que des preuves ne sont pas apportées pour corroborer les faits. Au Portugal, les autorités portugaises réclament plus de transparences dans la gestion et le déroulement de l’enquête.

« Je sympathise avec les parents, mais si nous leur révélons plus de détails, cela pourrait compromettre l’enquête », a notamment déclaré le procureur à une chaine allemande. « Nous avons des preuves concrètes que notre suspect a tué Madeleine et cela signifie qu’elle est morte. »

Il a également noté que Kate et Gerry McCann, parents de la fillette de trois ans qui avait disparu lors de vacances en Algarve en 2007, n’avaient pas donné suite à la lettre.