Made In Abyss Saison 2: Date de sortie, intrigue et tous les autres détails que vous devez savoir !!

MADE IN ABYSS SAISON 2

Êtes-vous un fan de la série Made In Abyss? Si oui, nous pourrions avoir de bonnes nouvelles pour vous dans notre magasin. L’anime est sorti en 2017 avec 13 épisodes et tous ont été un succès instantané. La série est essentiellement basée sur le manga avec le même titre. La série est créée par Akihito Tsukushi et publiée par Takeshobo. La publication numérique de Takeshobo, Web Comic Gamma a sérialisé la publication en ligne de la série depuis 2012. Elle a en fait été collectée en huit volumes tankobon. Le Kinema Citrus a adapté la bande dessinée dans une série télévisée animée. En fait, un film de suite a également été présenté en janvier 2020, qui devait sortir aux États-Unis le 11 avril 2020.

Actuellement, nous sommes assez affirmatifs sur la sortie de la saison 2 de la série. Bien que nous ne disposions d’aucune information officielle sur la nouvelle saison de la série, nous pouvons supposer l’optimisme. Il n’y a pas de mise à jour jusqu’à la date mais il y a eu quelques nouvelles sur le tournage de la série pour la deuxième saison. Dès que nous aurons d’autres nouvelles, nous vous en informerons.

CAST DE LA SAISON 2

Le casting sera le même dans la nouvelle saison de la série. Toutes les stars reprendront pour la voix off de leurs personnages. La liste comprend Miyu Tomita Mariya Ise, Eri Kitamura, Nanachi et Shiori Izawa.

PLOT DE LA SAISON 2

La prémisse de la série tourne autour de la jeune fille nommée Riko. Elle est identique à sa mère. L’histoire raconte son histoire alors qu’elle continue à trouver sa mère. À sa façon, elle trouve beaucoup de choses à découvrir et à enquêter. Elle avance pour résoudre les mystères qui se présentent à elle. Sur son chemin vers son voyage, l’histoire se dirige vers les aventures et elle se lie d’amitié avec un robot et se déplace ensemble.

En plus de cela, il n’y a pas beaucoup d’informations révélées sur la nouvelle saison de la série. Tout ce que nous pourrions faire en ce moment, c’est deviner et attendre patiemment le meilleur à venir.

