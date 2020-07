Madden 21: 10 façons dont EA peut améliorer le mode de franchise

Bien Etre En Soi Tisane Infusion thé bio Chakra du troisième oeil

Troisième oeil (sourcil) Chakra - Ajna

Attirer notre attention sur le chakra du troisième œil peut améliorer notre capacité de perception de soi et la façon dont nous voyons nos mondes intérieurs et extérieurs. La capacité de prévoir et d'atteindre le futur est la clé de la réalisation de soi et de notre