Mad Max 5: 7 choses qui ont été confirmées (et 8 raisons pour lesquelles nous devons le voir)

À l’été 2015, après plus d’une décennie coincée dans l’enfer du développement, Mad Max: Fury Road enfin tonné dans des multiplexes à travers le monde et a impressionné le public avec son travail de cascades pratique à couper le souffle et sa narration visuelle magistrale. Il a été salué par la critique comme l’un des plus grands films d’action jamais réalisés, et il y a eu des rumeurs immédiates sur un éventuel suivi.

CONNEXES: 5 films dont nous sommes heureux d’avoir échappé au développement (et 5 qui auraient dû y rester)

George Miller a un script prêt à l’emploi pour le prochain épisode du Mad Max la franchise. Donc, voici 5 choses qui ont été confirmées Mad Max 5, et 5 raisons pour lesquelles nous devons le voir quand il sortira.

Mis à jour le 7 juin 2020 par Ben Sherlock: Alors que nous arrivons à la fin d’une autre décennie, les cinéphiles évaluent les meilleurs films de la décennie. C’est une opinion assez universelle que Mad Max: Fury Road est l’un des meilleurs films d’action des années 2010 – peut-être le meilleur, bien qu’il soit rivalisé par John Wick et The Raid – donc les fans sont toujours excités à propos de Mad Max 5. Plus de nouvelles ont été à venir sur la suite longtemps retardée, nous avons donc mis à jour cette liste avec quelques nouvelles entrées.

15 POURQUOI NOUS DEVONS LE VOIR: Ce sera totalement différent de Fury Road

On pourrait supposer, après l’énorme succès de Fury Road, que George Miller voudrait jouer en toute sécurité et imiter ce qui a fonctionné sur ce film quand il fait Mad Max 5.

Mais selon Miller, Mad Max 5 sera complètement différent. Le cinquième film sera «fort, visuellement», mais il sera également «presque l’opposé de Fury Road», Ce qui est certainement fascinant.

14 CONFIRMÉ: C’est l’un des trois films Mad Max en développement

Le cinquième versement de la ligne principale Mad Max la franchise n’est pas la seule Mad Max film en développement. George Miller travaille également sur un sixième film sur Max, ainsi que sur un spin-off sur Furiosa qui n’est pas lié à l’histoire de Max.

Le réalisateur aurait voulu commencer le tournage de la préquelle Furiosa en 2021, si le coronavirus le permet. Il organise des auditions via Skype et Anya Taylor-Joy a auditionné pour le rôle d’une version plus jeune de Furiosa.

13 POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE LE VOIR: Il y a un sérieux manque d’effets pratiques dans le cinéma en action

À l’ère des effets CGI, très peu de cinéastes d’action se donnent la peine d’organiser des cascades pratiques. Si vous pouvez simplement donner vie à des scènes d’action avec des effets générés par ordinateur, pourquoi prendre la peine de mettre en scène des séquences complexes avec de vrais cascadeurs?

George Miller est l’un des seuls directeurs d’action à avoir mis en scène ses pièces d’action juste devant la caméra. Son action prend vraiment vie et nous devons en voir davantage.

12 CONFIRMÉ: Un différend financier a retardé la production

Fin 2017, la société de production de George Miller a intenté une action en justice contre Warner Bros., affirmant que le studio tenait une prime de 7 millions de dollars due pour avoir terminé Fury Road sous budget. Sans surprise, ce procès a retardé la production d’un Mad Max suite, comme les entreprises qui sont sur les côtés opposés d’un procès en cours ont rarement tendance à travailler ensemble.

Pourtant, Miller a continuellement affirmé dans la presse qu’il est déterminé à obtenir plus Mad Max films réalisés et charge de la franchise, malgré un certain nombre de rapports contraires.

11 POURQUOI NOUS DEVONS LE VOIR: Nous devons voir plus de Max de Tom Hardy

Il est difficile de remplacer un acteur dans l’un de leurs rôles les plus emblématiques, mais Tom Hardy – avec seulement quelques lignes de dialogue – a réussi à faire ressortir son incarnation de Max Rockatansky à côté de la performance originale de Mel Gibson.

Il a pris une sorte de banquette arrière Fury Road comme plus d’un personnage de soutien à Furiosa. Il sera intéressant de voir la représentation de Hardy du personnage développée dans une suite.

dix CONFIRMÉ: Le titre provisoire est Mad Max: The Wasteland

Le suivant Mad Max le film a été par le titre Mad Max: le désert, bien qu’il ait été confirmé qu’il ne s’agit que d’un titre de travail et qu’il sera modifié avant la sortie du film en salles.

En ce qui concerne les titres de travail, La terre des déchets est assez cool. George Miller pourrait en rester là et continuer d’attirer les cinéphiles. Il laisse entendre que, tout en Fury Road a eu lieu sur la route titulaire, le prochain film pourrait nous emmener dans une friche post-apocalyptique dangereuse, laissant Max coincé dans les mauvaises herbes.

9 POURQUOI NOUS DEVONS LE VOIR: Fury Road était un chef-d’œuvre d’action moderne

Avec son utilisation économe de CGI et sa dépendance à des cascades pratiques pour donner vie à ses décors, Mad Max: Fury Road était l’un des films d’action les plus viscéraux et les mieux conçus de mémoire récente. Tarif monté sur CG comme le Rapide furieux franchise ne se compare tout simplement pas à l’intensité palpable de Fury RoadSéquences d’action de.

Si George Miller a la chance de faire Mad Max: le désert, il utilisera sans aucun doute autant d’effets pratiques et livrera des scènes d’action tout aussi magnifiques.

8 CONFIRMÉ: Tom Hardy est engagé pour trois autres films Mad Max

Le contrat de Tom Hardy pour Mad Max: Fury Road l’a signé pour trois suites supplémentaires. Donc après La terre des déchets finalement fait, nous pourrions voir Hardy reprendre son rôle de Max dans deux autres films.

A l’horizon avant qu’il ne joue dans un nouveau Mad Max film, Hardy devrait jouer dans Venin 2; Fonzo, un biopic sur les dernières années d’Al Capone; et Parti de guerre, un drame d’action-aventure sur Navy SEALs écrit et réalisé par Andrew Dominik.

7 POURQUOI NOUS DEVONS LE VOIR: Fury Road n’était pas vraiment à propos de Max

Après que Mel Gibson ait joué le personnage dans trois films, le rôle de Max Rockatansky a été confié à Tom Hardy. Son point de vue doux sur le personnage était convaincant dans Fury Road – en dire plus sans mots qu’il ne le pouvait avec des mots – mais comme Furiosa était vraiment le protagoniste de l’histoire, Max était plus un personnage de fond.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Tom Hardy, selon Rotten Tomatoes

Dans Mad Max: le désert, Max est prêt à occuper le devant de la scène. Cela donnera à Hardy une chance de vraiment briller dans le rôle de la manière dont il n’a pas eu la chance de Fury Road.

6 CONFIRMÉ: le script a été écrit pendant le processus d’écriture de Fury Road

Depuis Mad Max: Fury Road a été entaché de plus d’une décennie de retards, George Miller et son co-auteur Brendan McCarthy ont eu assez de temps pour étoffer les histoires de Max et Furiosa. Ces histoires ont conduit le duo à écrire deux scénarios supplémentaires pendant qu’ils collectaient les fonds pour produire Fury Road.

La trame de fond inexplorée de Max est devenue Mad Max: le désert et l’histoire de Furiosa a été transformée en un script appelé Mad Max: Furiosa, que Miller aurait poursuivi après avoir fait La terre des déchets.

5 POURQUOI NOUS DEVONS LE VOIR: La vision de George Miller est spectaculaire

Le monde de Mad Max a été arraché directement de l’esprit de George Miller. Il est l’un des meilleurs auteurs travaillant dans le genre d’action aujourd’hui, et le Mad Max la franchise est son bébé. Peu de directeurs d’action ont le dévouement de Miller à son métier, et encore moins ont sa vision.

Après un certain nombre de ratés décevants, le cinéma d’action a besoin de Warner Bros. pour donner à George Miller un autre budget à neuf chiffres et le laisser le transformer en un spectacle plein d’action à voir.

4 CONFIRMÉ: Il se déroule avant Fury Road

Bien que des détails sur l’intrigue de Mad Max: le désert sont rares, il a été rapporté que le film serait une préquelle se déroulant un an avant le début de Mad Max: Fury Road.

Apparemment, le ton du film est très sombre. Où Fury Road était très lumineux et coloré, avec chaque cadre éclatant aux coutures avec des visuels vibrants, La terre des déchets serait apparemment très sombre et morne. On dirait que la conception de celui-ci pourrait être plus proche de quelque chose comme La route que le précédent Mad Max des films.

3 POURQUOI NOUS DEVONS LE VOIR: Cela peut étendre la construction mondiale de la franchise

le Mad Max la franchise n’est pas aussi réputée pour sa construction mondiale complexe que, disons, Le Seigneur des Anneaux ou Star Trek. Mais ses films se déroulent dans une vision fascinante d’un avenir post-apocalyptique.

CONNEXES: Les 5 meilleures (et 5 pires) séquences de films d’action

Chaque film de la franchise a exploré de nouveaux coins de cet univers fictif, et Mad Max: le désert présente l’occasion d’étendre encore plus sa construction mondiale.

2 CONFIRMÉ: Furiosa n’apparaîtra pas

Quand Mad Max: Fury Road sorti en salles, Furiosa de Charlize Theron est rapidement devenu un personnage préféré des fans. Si quoi que ce soit, elle était le véritable personnage principal du film, et Max s’est contenté de faire le tour. Theron a dit qu’elle aimerait revenir au rôle de Furiosa dans un futur film, mais le personnage ne devrait pas apparaître dans La terre des déchets, car il se déroule un an avant que Max rencontre Furiosa à Fury Road.

Au lieu de cela, un autre Mad Max film – bien intitulé Mad Max: Furiosa – explorera son histoire. Il a été question de faire Mad Max: Furiosa sous forme d’anime (bien que cette version du projet semble avoir été abandonnée).

1 POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE LE VOIR: Ce n’est pas seulement une saisie d’argent sans vergogne

La principale raison pour laquelle nous devons voir Mad Max: le désert est que George Miller a vraiment une histoire à raconter. Il ne s’agit pas seulement d’une ponction sans vergogne de la part de dirigeants de studio qui veulent désespérément afficher une croissance trimestrielle en réponse au prédécesseur qui se porte bien au box-office.

C’est ainsi que nous nous retrouvons avec les pires suites, celles dont les histoires ne valent pas la peine d’être racontées et distillent simplement l’original dans une formule reproductible, donc ce sera rafraîchissant de voir une suite que le créateur veut réellement faire.

SUIVANT: Quelle belle journée: 10 faits sur les coulisses de Mad Max: Fury Road



Prochain

Jim Parsons 10 meilleurs rôles, selon IMDb