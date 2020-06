MacOS 11 Big Sur : ses grandes nouveautés

Apple a officialisé le nouvel OS pour Mac le 23 juin dernier. La distribution de la version bêta est toutefois prévue pour juillet. Voici les nouveautés du Big Sur.

La première édition en ligne réalisée le 23 juin de la keynote de la WWDC a permis à la firme de Cupertino d’introduire la nouvelle version de son système d’exploitation pour Mac. Censée être numérotée 10.16, la mise à jour apportée est tellement importante qu’Apple choisit finalement de le baptiser « Big Sur ». Ainsi, le macOS 11, notamment sa version bêta grand public, sera désormais disponible en juillet. En attendant cette sortie officielle, voici ses 4 nouveautés importantes.

Big Sur : Centre de contrôle, Dock, Safari…

Apple mise d’abord sur une refonte esthétique en fluidifiant et en délestant les fenêtres du Finder. À cet effet, le Dock bénéficie aussi de plus de transparence et de légèreté. Les icônes affichées ont alors changé d’apparence pour ressembler davantage à celles qu’on retrouve sur iOS et iPadOS. Décidément, la firme a choisi de rajeunir l’un de ses plus anciens systèmes d’exploitation.

Source : Capture via Instagram

Pour concilier esthétique et fonctionnalité, elle décide également d’y intégrer un Centre de contrôle imaginé du système d’exploitation de l’iPhone. En effet, il s’agit d’une idée imaginée à partir de l’iOS qui permet aux utilisateurs de ne plus devoir régulièrement se rendre dans les Préférences Système. Ce changement allègera dès lors les usages.

Et pour plus de fraîcheur, la firme de Cupertino a par la suite pensé en profondeur à Safari. Le navigateur par défaut de macOS 11 est plus rapide. Par ailleurs, il est plus accessible aux extensions des autres logiciels de navigation. Autrement dit, elles seront plus faciles à porter. Enfin, il sera capable de protéger la vie privée de ses utilisateurs.

Big Sur : Messages avec plus de fonctionnalités

Apple a apparemment constaté le retard du Mac sur l’iPhone par rapport à l’application de messagerie de son PC portable. C’est pour cette raison qu’elle a alors opté pour l’ajout de quelques nouvelles fonctionnalités sur macOS en puisant dans les ressources initiales de Messages de l’iOS. Ce sont surtout les utilisateurs des discussions en groupe qui constateront visiblement le changement. Le logiciel offre désormais la possibilité de citer un correspondant, de répondre distinctement à un message en pleine conversation, etc.

Big Sur : l’application Plans renouvelée

Quoiqu’elles se limitent uniquement à quelques villes jusqu’ici, les nouvelles options de cette application sont toujours les bienvenues. Apple a par exemple pensé à proposer aux utilisateurs de Big Sur la possibilité de découvrir le dénivelé d’un parcours en particulier afin qu’ils ne se fatiguent pas trop.

D’autre part, il est tout à fait possible de convertir le logiciel en question en un guide de voyage, étant donné qu’il offre des propositions à cet effet. Les guides permettent de découvrir des lieux, d’éventuelles informations touristiques et des données exploitées par le biais d’un service comme Lonely Planet. Autrement dit, on parle d’un nouveau carnet de route.